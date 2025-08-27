Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về quan hệ với Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. (Ảnh: Global Times)

Tuyên bố này được ông Guo đưa ra khi trả lời câu hỏi của một nhà báo phương Tây về bài đăng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên mạng xã hội, rằng lãnh đạo Trung Quốc đã gửi tới ông lời chúc mừng nhân Ngày Độc lập của Ukraine.

“Trung Quốc phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”, ông Guo nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đăng tải điện mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên mạng xã hội. Điện mừng viết: “Trong 33 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung Quốc - Ukraine đã phát triển ổn định, và hợp tác trên các lĩnh vực đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tôi sẵn sàng hợp tác với ngài để đưa quan hệ song phương hướng tới sự phát triển ổn định và lâu dài, mang lại lợi ích to lớn hơn cho nhân dân cả hai nước”.

Đáp lại điện mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Zelensky cho biết, cả hai nước đều quan tâm đến việc "phát triển đối thoại song phương lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

Lần gần nhất ông Tập và ông Zelensky trao đổi điện mừng là vào tháng 1/2022, để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mối quan hệ ngày càng gần gũi của Trung Quốc với Nga làm dấy lên lo ngại ở Ukraine về lập trường của nước này đối với cuộc xung đột, nhưng Bắc Kinh khẳng định vẫn giữ thái độ trung lập.

Ông Tập và ông Zelensky đã điện đàm hồi tháng 4/2023. Trong đó, lãnh đạo Trung Quốc nói rằng “sự tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc - Ukraine”.

Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ một bài báo trên tờ báo Đức Die Welt, trong đó trích dẫn các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu nói rằng, Bắc Kinh sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun cho biết: "Bài báo này không đúng sự thật. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng".