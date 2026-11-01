Nga mất 13 máy bay trong 5 tuần do các cuộc tập kích của Ukraine

Trong số 13 máy bay có ít nhất 7 tiêm kích Su-34 bị phá hủy ngay trên mặt đất, những tổn thất khác gồm một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 2 tiêm kích Su-30SM bị rơi và 1 chiếc Su-57 tàng hình được cho là đã bốc cháy do sự cố động cơ.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 Felon của Nga. (Ảnh: DB)

Dự án giám sát nguồn mở Oko Gora của Ukraine thống kê 11 máy bay chiến đấu và 1 trực thăng Nga bị mất chỉ riêng trong tháng 10, cùng 2 chiếc Su-34 khác bị hư hại một phần. Nếu tính thêm vụ rơi máy bay ném bom Tu-95MS hôm 29/9, tổng số máy bay Nga bị mất hoặc hư hại nghiêm trọng kể từ cuối tháng 9 lên khoảng 13 chiếc.

Su-34 chịu tổn thất nặng nề trong các đòn tập kích của Ukraine

Su-34 là loại máy bay chịu thiệt hại đáng kể nhất trong giai đoạn này. Đây cũng là dòng máy bay ném bom chiến đấu được Nga sử dụng thường xuyên để thả bom lượn xuống các thành phố và vị trí tiền tuyến của Ukraine.

Ngày 4/10, UAV thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tấn công căn cứ không quân Khanskaya tại Cộng hòa Adygea của Nga, cách khu vực do Ukraine kiểm soát khoảng 500 km. Mục tiêu bị tập kích được cho là gồm một chiếc Su-34, một chiếc Su-35 và một kho đạn dược.

Đêm 14-15/10, Hải quân Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình Neptune tấn công căn cứ không quân Borisoglebsk ở tỉnh Voronezh. Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy bốn chiếc Su-34 bị phá hủy và hai chiếc khác hư hại nghiêm trọng.

Ngày 29/10, một cuộc tập kích khác bằng tên lửa Neptune nhằm vào căn cứ không quân Marinovka, tỉnh Volgograd, được cho là đã phá hủy thêm hai chiếc Su-34. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận những mảnh vỡ máy bay nằm rải rác tại khu vực đỗ.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy ít nhất 7 chiếc Su-34 trong tháng 10. Nếu tính cả 2 chiếc bị hư hại tại Borisoglebsk, số máy bay chịu tổn thất lên tới 9 chiếc.

Theo Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), tính đến ngày 22/10, Nga còn khoảng 140 máy bay Su-34 các phiên bản đang hoạt động. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026, ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đã bàn giao thêm 22 chiếc mới. Số Su-34 bị phá hủy chỉ trong tháng 10 tương đương khoảng 1/3 sản lượng bàn giao trong một năm.

Tu-95MS và Su-30SM gặp nạn trong các chuyến bay

Ngoài những máy bay bị Ukraine tập kích, Không quân Nga còn chịu tổn thất do các vụ tai nạn.

Ngày 29/9, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS gặp nạn khi cất cánh gần căn cứ không quân Ukrainka, tỉnh Amur, thuộc vùng Viễn Đông Nga. Vụ việc khiến 6 trong số 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc Tu-95MS đang thực hiện chuyến bay huấn luyện và không mang vũ khí. Đây là tổn thất đáng chú ý bởi Nga hiện không còn sản xuất dòng máy bay ném bom này. Tu-95MS vẫn giữ vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích, thường được sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kh-101 nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine. Chiếc máy bay gặp nạn cũng là Tu-95MS đầu tiên bị rơi kể từ năm 2015.

Ngày 21/10, một chiếc Su-30SM khác gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cả hai thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm.

Cùng ngày, truyền thông Nga và Ukraine đưa tin một chiếc Su-30SM thứ hai cũng bị mất tích. Vài ngày sau, đội bay Russian Knights thuộc Không quân Nga thông báo hai phi công là Đại tá Oleg Yerofeyev và Trung tá Vladimir Kochetov đã qua đời, nhưng không công bố nguyên nhân.

Su-57 được cho là cháy rụi trong lúc khởi động động cơ

Một trong những vụ việc bất thường nhất được ghi nhận ngày 29/10 tại Akhtubinsk, tỉnh Astrakhan, nơi đặt trung tâm thử nghiệm bay chủ chốt của Không quân Nga.

Kênh thông tin nguồn mở Ukraine Absolutely Reliable Source cho biết một chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 đã bốc cháy trong quá trình khởi động động cơ và bị thiêu rụi hoàn toàn. Kênh này đồng thời công bố hình ảnh vệ tinh được cho là ghi lại vết cháy tại sân bay.

Nếu vụ việc được kiểm chứng, đây sẽ là chiếc Su-57 thứ tư của Nga bị mất hoặc hư hại trong năm nay. Trước đó, một chiếc đã bị ảnh hưởng trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hồi tháng 4, trong khi một chiếc khác được cho là rơi gần Moscow hồi tháng 7. Nga khi đó cho rằng vụ tai nạn tháng 7 xuất phát từ trục trặc kỹ thuật.

Thống kê tổn thất trong giai đoạn này còn bao gồm cả trực thăng. Ngày 30/10, Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine tuyên bố đã phá hủy một trực thăng vận tải Mi-8 tại tỉnh Luhansk bằng hai UAV tấn công Hornet. Theo đơn vị này, chiếc trực thăng bị đánh trúng sau khi hạ cánh trong một chiến dịch nhằm vào các tuyến tiếp tế của Nga.

Các vụ mất máy bay được ghi nhận tại nhiều khu vực cách xa nhau hàng nghìn kilomet, từ Kaliningrad bên bờ biển Baltic đến vùng Viễn Đông của Nga.

Theo dự án giám sát nguồn mở Oryx, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, đã có 205 máy bay Nga bị phá hủy hoặc hư hại được xác nhận bằng hình ảnh. Trong số đó, Su-34 là dòng máy bay chịu tổn thất lớn nhất, với 48 chiếc được ghi nhận.