Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha. Ảnh AP

"Ukraine đã sẵn sàng", ông Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng những thất bại trên chiến tuyến sẽ thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ. Hơn nữa, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đang chịu tổn thất và nhanh chóng mất đi khả năng chiến đấu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine không phải là một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thời gian để tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang, mà là một nền hòa bình lâu dài.

Trước đó ngày 27/10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng cho một cuộc họp ba bên tại UAE và cũng xác nhận việc khởi động một sứ mệnh nhân đạo để giải cứu thường dân ở Oleshky.

Ông Sybiga đã đưa ra thông báo này tại một cuộc họp báo ba bên với các bộ trưởng ngoại giao của Phần Lan và Na Uy ở Helsinki. Theo ông, Ukraine có những đề xuất cụ thể để đạt được hòa bình và sẵn sàng cho một cuộc họp ba bên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đồng thời, Kiev sẽ không đồng ý với các bước đi đơn phương.

Bộ trưởng cũng hoan nghênh chiến dịch nhân đạo tại thị trấn Oleshky bị chiếm đóng ở vùng Kherson và cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì sự tham gia của bà trong việc tổ chức chiến dịch này. Phía Ukraine được điều phối bởi Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine.