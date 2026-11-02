Bên trong những căn phòng 5m² giữa phố cổ Hà Nội trước chủ trương di dời

Ẩn sau những con phố đông đúc, sầm uất giữa trung tâm Hà Nội là những căn nhà cũ kỹ, nơi nhiều người dân vẫn phải xoay xở trong không gian sống chật hẹp, nơi mọi sinh hoạt thường ngày đều phải thu gọn trong vài mét vuông.

Những tuyến phố trung tâm Hà Nội luôn tấp nập người xe, với các cửa hàng kinh doanh, khách sạn khang trang nằm san sát nhau. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài sầm uất ấy, len qua những lối đi nhỏ dẫn sâu vào bên trong các dãy nhà cũ, một không gian sống hoàn toàn khác hiện ra.

Tại khu nhà tập thể số 53 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ mặt phố đông đúc, phải len qua lối đi nhỏ kéo dài cả trăm mét mới đến được nơi ở của nhiều hộ dân. Càng vào sâu, không gian càng chật hẹp, những bức tường cũ kỹ, bong tróc, hành lang thiếu ánh sáng và đồ đạc xếp dọc hai bên tạo nên khung cảnh đối lập với sự sầm uất bên ngoài.

Được xây dựng cách đây hơn 100 năm, khu tập thể số 53 Hàng Buồm từng là nơi sinh sống của các cán bộ, công nhân ngành giao thông vận tải và bưu điện đã nghỉ hưu. Trải qua thời gian, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, những mảng tường bong tróc, trơ gạch. Dọc hành lang chật hẹp, xe máy được dựng sát hai bên, khiến lối đi chung càng thêm tù túng.

Để lên căn phòng rộng vỏn vẹn 5m², bà Phạm Thị Dần phải leo qua chiếc thang gỗ dốc đứng, dựng sát bức tường cũ kỹ, bong tróc. Ngay dưới chân thang là nơi dựng xe máy, xung quanh chằng chịt dây điện và các vật dụng sinh hoạt. Gần 30 năm qua, chiếc thang nhỏ này là lối lên xuống nơi ở của bà giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Bà Phạm Thị Dần quê Hưng Yên, lên Hà Nội gần 30 năm trước để làm nghề bốc vác kiếm sống. Từ những đồng tiền chắt chiu qua năm tháng, bà mua được một căn phòng rộng khoảng 5m² tại phố Hàng Buồm để có chỗ ăn ở, sinh hoạt. Đến nay, căn phòng nhỏ vẫn là nơi bà gắn bó, với chiếc giường chiếm phần lớn diện tích, đồ đạc và vật dụng sinh hoạt được xếp chen chúc xung quanh.

Căn phòng chật hẹp của bà Dần không có nhà vệ sinh riêng. Mỗi khi có nhu cầu, bà phải đi qua những lối hành lang chật hẹp để đến khu vệ sinh dùng chung, cách nơi ở khoảng 150m. Với người đã lớn tuổi, những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản như vậy cũng trở nên bất tiện.

Trong không gian sống chật hẹp, từng khoảng trống đều được người dân tận dụng tối đa. Nhiều vật dụng được cất trên nóc tủ, treo sát trần nhà để tiết kiệm diện tích. Mỗi khi cần sử dụng, người dân lại phải dùng gậy dài để lấy đồ xuống.

Bà Đào (71 tuổi) cho biết, năm 2008, bà bỏ ra gần 500 triệu đồng mua căn phòng rộng 17m² tại khu tập thể 53 Hàng Buồm, hiện sống cùng hai người cháu. Sau nhiều năm gắn bó, bà đã quen với cuộc sống nơi đây, từ chợ, bệnh viện đến những người hàng xóm thân thiết. Trước chủ trương di dời, bà mong nơi ở mới không chỉ rộng rãi, khang trang hơn mà còn thuận tiện đi lại, khám chữa bệnh và duy trì các sinh hoạt thường ngày.

Theo kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ, phố cũ hiện có 902 hộ dân với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong những ngôi nhà đông hộ, diện tích bình quân dưới 5m² sàn/người. Nhiều gia đình có khoảng 4 thành viên, thậm chí nhiều thế hệ phải cùng sinh hoạt trong không gian chưa đầy 20m². Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương cho phép các hộ dân đủ điều kiện tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Thành phố dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ, trong đó có thể bố trí 552 căn tại 9 dự án ngay trong năm 2026. Các dự án được lựa chọn theo hướng thuận tiện giao thông, có hạ tầng trường học, y tế, chợ và dịch vụ thiết yếu, nhằm giúp người dân từng bước cải thiện điều kiện sống, ổn định lâu dài.