Tàu tuần duyên hiện đại nhất của Mỹ thăm TP HCM

Tàu tuần tra USCGC Bertholf cùng 155 thành viên thủy thủ đoàn cập cảng TP HCM trưa nay trong chuyến thăm hữu nghị theo kế hoạch, nhằm tăng cường quan hệ với Cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Đây là lần đầu tàu công vụ Mỹ cập cảng ở TP HCM trong vòng 20 năm, kể từ sau chuyến thăm của biên đội tàu USS Patriot và USS Salvor năm 2006. Lần gần nhất tàu Tuần duyên Mỹ thăm Việt Nam là năm 2024, khi tàu tuần tra USCGC Waesche đến Cam Ranh năm 2024.

USCGC Bertholf được đưa vào biên chế năm 2008, là chiếc đầu tiên thuộc lớp Legend hiện đại nhất của Tuần duyên Mỹ.

Lớp Legend, còn được gọi là Tàu tuần tra An ninh Quốc gia (NSC) hay Tàu tuần tra An ninh Hàng hải Cỡ lớn, có kích thước tương đương các tàu hộ vệ tên lửa của hải quân. Mỗi tàu thuộc lớp Legend có giá xuất xưởng trung bình 670 triệu USD.

Tàu có chiều dài 127 m, rộng 16,5 m, lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ. USCGC Bertholf có tầm hoạt động 22.000 km và dự trữ hành trình 60-90 ngày, cho phép thực hiện các chuyến tuần tra dài ngày trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong lễ đón USCGC Bertholf.

Tàu đang thực hiện đợt triển khai đã kéo dài 114 ngày tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sĩ quan Tuần duyên Mỹ bên cạnh bệ pháo hạm Mk 110 cỡ nòng 57 mm, vũ khí chính của USCGC Bertholf.

Mk 110 là phiên bản của tổ hợp pháo hạm Bofors 57 mm SAK L/70 Mark 3 do Thụy Điển chế tạo, được chỉnh sửa để bán cho hải quân và Tuần duyên Mỹ. Pháo có thể đạt tốc độ bắn 220 phát mỗi phút, tầm bắn hiệu quả 8,5 km và tối đa 17 km, nổi bật với khả năng sử dụng đạn có thể lập trình để hạ nhiều mục tiêu khác nhau.

Tổ hợp phòng thủ cực gần Phalanx cỡ nòng 20 mm, có tầm bắn hiệu quả 1,5 km và tối đa 5,5 km, tốc độ bắn 4.500 phát mỗi phút. USCGC Bertholf còn được trang bị 4 súng máy cỡ nòng 12,7 mm và hai súng máy cỡ nòng 7,62 mm.

Cảm biến chính của tàu gồm radar cảnh giới 3 tọa độ AN/SPS-75 do Airbus chế tạo, có khả năng theo dõi cả mục tiêu trên không và mặt biển ở khoảng cách tối đa 200 km, cùng radar điều khiển hỏa lực AN/SPQ-9B, hệ thống ngắm bắn quang học Mk 46 Mod 1.

USCGC Bertholf cũng được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử AN/SLQ-32B(V)2 và các bệ phóng mồi bẫy để đối phó tên lửa diệt hạm.

Tàu sàn đáp và hai nhà chứa máy bay, có khả năng mang tối đa hai trực thăng hoặc một trực thăng và hai máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, tùy theo nhiệm vụ.

Trong ảnh là UAV MQ-35, còn gọi là V-BAT, do hãng Shield AI sản xuất với mức giá xuất xưởng 8 triệu USD. Đây là dòng UAV tự hành, có thời gian hoạt động dài, sở hữu khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng. Phi cơ được thiết kế cho nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), cũng như chỉ thị hỏa lực và trực tiếp tấn công mục tiêu.

Chiếc V-BAT trong trạng thái hoàn chỉnh (trước) và tháo rời cánh để lưu trữ (sau).

Loại UAV này có thể hoạt động liên tục trong 12 giờ và cách xa tàu mẹ đến gần 200 km. Phương tiện còn tích hợp công nghệ AI như hệ thống tự hành Hivemind, cho phép một người điều khiển tối đa 6 máy bay, và cảm biến VDAR hỗ trợ tự động phát hiện mục tiêu hoặc người rơi xuống nước.

Hai xuồng cao tốc đa nhiệm ở đuôi tàu. Chiếc lớn (dưới) có thể chở tối đa 37 người, đạt tốc độ từ 84-93 km/h, chịu được sóng cao hơn 3 m. Xuồng cao tốc đóng vai trò nòng cốt trong các chiến dịch truy đuổi phương tiện không tuân thủ lệnh kiểm tra, tuần tra chống ma túy và cứu hộ cứu nạn.

Các xuồng hạ thủy và trở về trực tiếp qua cửa ở đuôi tàu, với thời gian 5-15 phút tùy trạng thái.

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đánh giá chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước.

Chuyến thăm của tàu USCGC Bertholf cũng thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của cả hai bên trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại tá Andrew Pate, hạm trưởng USCGC Bertholf, chia sẻ với VnExpress rằng tàu tuần tra lớp Legend có nhiều điểm tương đồng với 3 chiếc thuộc lớp Hamilton mà Mỹ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

"Cả hai dòng đều tương tự nhau về khả năng hoạt động lâu dài trên biển, thực hiện tìm kiếm cứu nạn tầm xa, khả năng triển khai xuồng và trực thăng đến những nơi ngư dân gặp nạn", ông nói.

"Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Tuần duyên Mỹ hàng ngày bảo vệ biên giới, đấu tranh chống khai thác hải sản trái pháp luật, ngăn chặn buôn lậu ma túy và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Họ luôn đứng ở tuyến đầu, giữ cho đất nước chúng ta an toàn, đảm bảo an ninh vùng biển và góp phần phát triển nền kinh tế vững mạnh", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại lễ đón.

Bà nhấn mạnh hai nước đang cùng giải quyết những thách thức chung về an ninh hàng hải, tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, hướng tới hòa bình và thịnh vượng.

Trong thời gian hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thủy thủ đoàn USCGC Bertholf đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác và giao lưu, với chuyến thăm gần nhất là Philippines vào tháng 10.

"Các hoạt động này thể hiện cam kết của Tuần duyên Mỹ trong xây dựng quan hệ đối tác tin cậy và tăng cường quản trị biển. Đợt triển khai của tàu Bertholf nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, an ninh và thịnh vượng, dựa trên nền tảng quản trị biển vững mạnh", Đại sứ quán Mỹ cho biết.