Miền Tây Ukraine hứng cuộc không kích quy mô lớn, Ba Lan vội điều máy bay bảo vệ không phận

Báo động không kích đã được phát đi trên khắp Ukraine, bao gồm cả cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực Lviv.

Ông Andriy Sadovyi - Thị trưởng Lviv, thành phố phía tây Ukraine, cách biên giới với Ba Lan khoảng 70 km - cho biết các hệ thống phòng không của thành phố đã tham gia rất tích cực vào việc đẩy lùi máy bay không người lái và tên lửa Nga.

Các nhân chứng của Reuters đã báo cáo nhiều tiếng nổ, được cho là hệ thống phòng không đang hoạt động. Tính đến 7h30 sáng, nhiều khu vực trong thành phố đã bị mất điện và giao thông công cộng vẫn chưa hoạt động trở lại.

Ở khu vực Đông Nam Ukraine, hơn 73.000 khách hàng cũng bị mất điện.

Hiện chưa có bình luận nào từ Nga về các cuộc tấn công đêm 4/10.

Người dân Lviv xuống hầm đỗ xe trú ẩn trong các cuộc không kích của Nga. (Ảnh: Reuters)

Một địa điểm bị không kích ở Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy tác chiến Ba Lan cho biết, các máy bay của nước này và đồng minh đã xuất kích để bảo vệ không phận, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Các thành viên NATO ở sườn phía Đông đang trong tình trạng báo động cao, sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái nghi của Nga trên không phận nước này vào tháng 9. Các vụ phát hiện máy bay không người lái và xâm nhập không phận, bao gồm cả ở Copenhagen (Đan Mạch) và Munich (Đức), đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong ngành hàng không châu Âu.

Sân bay Vilnius của Lithuania đã phải đóng cửa trong vài giờ, sau khi có báo cáo về một loạt khinh khí cầu có thể đang hướng về sân bay vào cuối ngày 4/10.