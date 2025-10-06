Trung ương cho ý kiến nhân sự Phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ

Theo thông cáo tối 6/10 của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa 13, khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc; Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên làm việc.

Trung ương đã cho ý kiến để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, cùng phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 6/10. Ảnh: Gia Hân

Chính phủ đương nhiệm do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 7 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sáng 3/10, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đang được thực hiện quy trình giới thiệu để bầu giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ hiện nay là bà Phạm Thị Thanh Trà. Cuối tháng 9, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Ngoại giao từ cuối tháng 8.

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia Trung ương lần đầu

Cũng trong buổi sáng, Trung ương xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, gồm bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13; đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Buổi chiều, Trung ương thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, gồm các trường hợp tái cử và tham gia lần đầu.

Các đại biểu sau đó làm việc tại tổ, thảo luận các dự thảo trình Đại hội 14 của Đảng như Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, Báo cáo thi hành Điều lệ Đảng, cùng chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội 14.