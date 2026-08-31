Nga giăng 'lưới tên lửa' Banderol bóp nghẹt 'yết hầu' hàng hải của Ukraine

Tên lửa Banderol được cho là có tầm bắn khoảng 500 km, tốc độ khoảng 700 km/giờ và mang đầu đạn nặng từ 114 đến 150 kg, tùy nguồn thông tin và cấu hình.

Trực thăng Mi-28 là nền tảng phóng chính cho các cuộc tấn công bằng tên lửa Banderol. (Ảnh: MW)

Khác với những tên lửa lớn như Kh-101 hay Kalibr, Banderol có kích thước nhỏ hơn và được phát triển với mục tiêu dễ sản xuất, dễ triển khai. Kích thước này cho phép tên lửa được mang trên các phương tiện mà những vũ khí hành trình lớn hơn khó có thể sử dụng làm bệ phóng.

Điều đó mở ra cho Nga thêm nhiều phương án tấn công với chi phí thấp hơn, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào những tên lửa tầm xa phức tạp và đắt tiền. Một số nguồn tin phương Tây ngày càng chú ý đến vai trò của Banderol trong các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng hải ở miền nam Ukraine, khiến các cảng trên Biển Đen trở thành khu vực ngày càng rủi ro đối với hoạt động vận tải.

Ban đầu, Banderol được tích hợp trên máy bay không người lái Kronshtadt Orion. Sự kết hợp giữa một nền tảng không người lái và tên lửa tầm xa tạo ra một phương án tấn công tương đối tiết kiệm, đồng thời giúp Nga mở rộng khả năng triển khai vũ khí.

Gần đây, Banderol còn được tích hợp trên trực thăng tấn công Mi-28. Điều này cho phép lực lượng Nga hoạt động từ Crimea và phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu dọc bờ biển phía nam Ukraine. Các quan chức Ukraine cũng cho biết tần suất sử dụng loại tên lửa này trong các cuộc tấn công quanh Odessa đang gia tăng.

Việc kết hợp Banderol với Mi-28 mang lại cho Nga một lợi thế nhất định. Trực thăng có thể hoạt động gần tiền tuyến hơn nhiều so với các máy bay tấn công thông thường, trong khi tên lửa cho phép nó đánh mục tiêu từ khoảng cách xa mà không cần trực tiếp xâm nhập sâu vào không phận Ukraine.

Nhờ vậy, một nền tảng vốn có khả năng bị hạn chế khi phải đối phó với các mục tiêu được phòng thủ nghiêm ngặt có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công từ khoảng cách an toàn hơn. Với tầm bắn được công bố, Banderol có thể bao phủ phần lớn miền nam Ukraine nếu được phóng từ Crimea, trong đó có Odessa và nhiều cơ sở hạ tầng ven biển.

Vai trò của Banderol càng được chú ý khi các quan chức Ukraine tuyên bố loại tên lửa này chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Odessa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đánh giá từ phía Ukraine.

Tác động đối với hoạt động vận tải biển cũng ngày càng rõ rệt. Các cảng lớn của Ukraine trên Biển Đen như Odessa, Chornomorsk và Pivdennyi đảm nhiệm phần lớn hoạt động xuất khẩu bằng đường biển của nước này. Khi cơ sở hạ tầng cảng và tàu thuyền trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, các công ty vận tải biển có thêm lý do để hạn chế hoạt động trong khu vực.