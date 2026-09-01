Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã chỉ định người kế nhiệm ông Kim Jong Un Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Liên quan việc cô Kim Ju Ae - con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Viện Thông tin quốc gia, tức Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc khẳng định, "động thái này là nhằm mục đích tạo ấn tượng về cô như một "lãnh đạo" trong lòng người dân Triều Tiên và trên thực tế, cô Kim Ju Ae "đã được chỉ định làm người kế nhiệm" chức vụ của người cha.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái (Ảnh: KCNA)

Thông tin này được tiết lộ bởi một quan chức thuộc đảng Dân chủ cầm quyền trong Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc tại một cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay (1/9).

Từ đầu năm đến nay, cô Ju Ae xuất hiện trên truyền thông thường xuyên hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cô đã cùng cha xuất hiện tới 19 lần, trong đó có 11 sự kiện quân sự, cao hơn con số 17 lần của cả năm 2025. Trong đó có những hình ảnh rất ấn tượng khi bắn súng hoặc lái một loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới được công bố.

Gần đây nhất, cô được nhìn thấy tham dự Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng (27/7), kỷ niệm 73 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, cùng với ông Kim Jong Un.

Theo tình báo Hàn Quốc, Kim Ju Ae được cho là sinh năm 2013, là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên và bà Ri Sol Ju. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Kim Ju Ae khi cô đi cùng cha tới sự kiện phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 11/2022.