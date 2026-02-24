Nga đánh sập dây chuyền sản xuất tên lửa chủ lực của Ukraine

Sự cố buộc Ukraine phải khẩn cấp di dời hoạt động sản xuất sang địa điểm khác, trong bối cảnh chương trình tên lửa tầm xa của nước này đang được coi là chìa khóa để thay đổi cục diện chiến trường.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. (Nguồn: MW)

Thông tin này xuất hiện sau các báo cáo hồi tháng 8/2025 cho biết, lực lượng Nga đã tấn công trúng bốn cơ sở công nghiệp quốc phòng liên quan đến sản xuất tên lửa tầm xa của Ukraine. Theo phía Nga, thiệt hại đối với tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine là "khổng lồ". Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khi đó tuyên bố, chiến dịch đã làm gián đoạn kế hoạch phát triển tên lửa, trong đó có chương trình Sapsan mà Moscow cho rằng Kiev dự định sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Các mục tiêu bị tập kích được cho là bao gồm các nhà máy hóa chất và cơ khí tại Pavlograd, cùng nhà máy Zvezda và Viện Nghiên cứu Sản phẩm Hóa học Nhà nước tại Shostka, những cơ sở được cho là đóng vai trò trong chuỗi cung ứng sản xuất tên lửa.

Flamingo: Tham vọng vươn xa hơn 3.000 km

Theo các nguồn tin Ukraine hồi tháng 8/2025, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo. Đây là tên lửa hành trình cận âm, có tốc độ khoảng Mach 0,75 và mang đầu đạn nặng tới 1.000 kg. Dù không nhanh, Flamingo được cho là có tầm bắn vượt 3.000 km, con số đủ để vươn sâu vào lãnh thổ Nga nếu được triển khai thành công.

Đối với Kiev và các đồng minh phương Tây, năng lực tấn công tầm xa là yếu tố then chốt nhằm cân bằng ưu thế hỏa lực của Nga – quốc gia liên tục sử dụng tên lửa và UAV để tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột năm 2022.

Chiến dịch tấn công sâu đáng chú ý nhất của Ukraine diễn ra ngày 1/6/2025, trong khuôn khổ "Chiến dịch Mạng Nhện", khi UAV được phóng từ bên trong lãnh thổ Nga nhằm vào nhiều căn cứ không quân ở phía bắc và phía tây nước này. Đây được xem là một trong những đòn tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất từng nhằm vào lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine được cho là phụ thuộc đáng kể vào nguồn tài trợ từ Đức. Tháng 5/2025, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc sản xuất tên lửa tầm xa của Kiev, nhằm tăng cường năng lực răn đe.

Ngoài tài chính, các chiến dịch tấn công sâu của Ukraine còn được cho là hưởng lợi từ sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia phương Tây, cũng như khả năng tiếp cận dữ liệu vệ tinh của các nước thành viên NATO để xác định mục tiêu và đánh giá thiệt hại sau tấn công.

Dù vậy, chương trình Flamingo cũng gây nhiều tranh cãi. Một số nhà phân tích từng đặt câu hỏi liệu dự án này có thực sự tồn tại ở quy mô như công bố hay chỉ mang tính tuyên truyền, tương tự câu chuyện "Bóng ma Kiev" năm 2022.

Hồi đầu tháng 2, các nguồn tin từ Kiev tuyên bố tên lửa Flamingo đã được sử dụng để tấn công thành công cơ sở hạ tầng tại bãi thử Kapustin Yar, nơi có liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới Oreshnik của Nga. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh do các nhà phân tích phương Tây công bố sau đó không ghi nhận thiệt hại rõ ràng tại địa điểm này, làm dấy lên thêm nghi vấn.