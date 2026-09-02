Ông Zelensky bất ngờ hứa ngừng tấn công Nga vào lúc các cuộc họp quan trọng diễn ra ở Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Ukrinform

"Ukraine là quốc gia của hòa bình. Chúng tôi thực sự tôn trọng việc các đối tác muốn giúp chấm dứt cuộc chiến này và ủng hộ mọi nỗ lực như vậy", ông Zelensky phát biểu.

Nhà lãnh đạo Ukraine dẫn chứng rằng khi phía Mỹ đề nghị tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào Moscow và Saint Petersburg trong ba ngày từ 25 đến 27/8, Ukraine đã nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương dù vẫn hứng chịu các đợt không kích từ phía Nga.

"Khi một cường quốc khác đề nghị thiết lập thời gian tạm hoãn tập kích theo hướng Vladivostok trong một khoảng thời gian nhất định, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo điều đó. Hiện các cuộc gặp mới đang được chuẩn bị tại Moscow, và chúng tôi sẽ tính đến yếu tố này", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev luôn ủng hộ các bước tiến hướng tới một giải pháp hòa bình. Vì mục đích ngoại giao, Ukraine sẽ đảm bảo "các thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ vắng bóng trên bầu trời Nga trong những khoảng thời gian diễn ra các hội nghị quan trọng cụ thể đã định".

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi ông Zelensky đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới các hãng hàng không quốc tế về mức độ nguy hiểm ngày càng tăng tại không phận Nga.

Dù khẳng định Ukraine không đe dọa hàng không dân sự, ông nhấn mạnh rằng mật độ UAV dày đặc trên bầu trời Nga là thực tế mà các bên buộc phải cân nhắc, đồng thời cho rằng chính cuộc chiến do Moscow khơi mào đang khiến không phận nước này trên thực tế bị đóng cửa.