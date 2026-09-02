Người dân đến sớm 'xí' chỗ đẹp xem pháo hoa ở TPHCM

Khoảng 18h, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) đã nhộn nhịp người dân đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm trong ngày Quốc khánh 2/9.

Thời tiết chiều tại TPHCM rất mát mẻ, người dân cho biết đã có mặt từ lúc 16h để chờ xem chương trình văn nghệ sắp diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khu vực trước tượng đài Bác Hồ, rất nhiều người đến chụp ảnh.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu kỷ niệm. Đa số đều đi theo nhóm.

Người dân ngồi chờ xem chương trình biểu diễn nghệ thuật từ rất sớm.

Chuẩn bị thêm cờ Tổ quốc cho các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ... bên bờ sông Sài Gòn, nhiều gia đình đã đến sớm dành chỗ đẹp chờ xem pháo hoa. Đây là vị trí có góc nhìn rộng, có thể xem màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra lúc 21h rất thuận lợi.

Dịch vụ cho thuê bạt 10.000 đồng/tấm đắt khách.

Nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM càng về chiều muộn càng đông.