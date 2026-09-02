Người dân đến sớm 'xí' chỗ đẹp xem pháo hoa ở TPHCM
Dù còn nhiều giờ nữa mới đến thời điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9, nhưng nhiều người dân TPHCM đã đổ về các điểm ngắm pháo hoa, tranh thủ tìm chỗ đẹp và chờ đợi từ sớm.
Khoảng 18h, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) đã nhộn nhịp người dân đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm trong ngày Quốc khánh 2/9.
Thời tiết chiều tại TPHCM rất mát mẻ, người dân cho biết đã có mặt từ lúc 16h để chờ xem chương trình văn nghệ sắp diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Khu vực trước tượng đài Bác Hồ, rất nhiều người đến chụp ảnh.
Mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu kỷ niệm. Đa số đều đi theo nhóm.
Người dân ngồi chờ xem chương trình biểu diễn nghệ thuật từ rất sớm.
Chuẩn bị thêm cờ Tổ quốc cho các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.
Dịch vụ cho thuê bạt 10.000 đồng/tấm đắt khách.
Nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM càng về chiều muộn càng đông.
Sáng 2/9, tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), trận địa pháo hoa được lắp đặt, căn chỉnh, sẵn sàng cho màn trình diễn mừng Quốc khánh...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 18:38 PM (GMT+7)