Ukraine phá hủy 114 hầm trú ẩn Nga, đẩy binh sĩ của Moscow vào “tầm ngắm” gần Kupiansk

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 trong buổi huấn luyện, tháng 8/2026. (Nguồn: Lữ đoàn Không vận độc lập số 77)

Theo đơn vị này, chiến dịch do đại đội hệ thống không người lái thuộc Tiểu đoàn Đổ bộ đường không số 3 tiến hành. Đơn vị nằm trong biên chế Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine.

114 công sự bị đánh sập

Theo tuyên bố của lữ đoàn, các kíp điều khiển UAV Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích có hệ thống nhằm vào hầm trú ẩn, công sự kiên cố và nhiều công trình quân sự được Nga sử dụng để che giấu và bảo vệ binh sĩ gần tiền tuyến.

“Kết quả chính của chiến dịch là phá hủy 114 nơi trú ẩn của đối phương”, lữ đoàn cho biết.

Theo phía Ukraine, việc mất một số lượng lớn vị trí phòng thủ được chuẩn bị từ trước đã gây ảnh hưởng tới hoạt động hậu cần của lực lượng Nga, đồng thời khiến Moscow khó tập trung bộ binh một cách bí mật để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Đáng chú ý, tác động của các cuộc tập kích không chỉ nằm ở số công sự bị phá hủy.

Lữ đoàn Ukraine cho rằng khi các vị trí kiên cố liên tục bị UAV phát hiện và tấn công, binh sĩ Nga buộc phải di chuyển thường xuyên giữa các vị trí, qua đó làm tăng đáng kể khả năng bị UAV trinh sát phát hiện và UAV tấn công tập kích.

“Các cuộc tấn công vào công sự buộc đối phương phải liên tục di chuyển, làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công của họ”, đơn vị Ukraine tuyên bố.

UAV biến công sự thành “bẫy”

Khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov hiện vẫn là một trong những điểm nóng trên chiến trường Ukraine. Lực lượng Nga nhiều lần tìm cách tiến công và thiết lập vị trí quanh thành phố cùng các khu dân cư lân cận.

Trong khi đó, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào UAV trinh sát và FPV để săn tìm binh sĩ, phương tiện, tuyến hậu cần và các công sự của Nga.

Điều này tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm đối với lực lượng bộ binh Nga: những công sự được xây dựng để bảo vệ binh sĩ có thể trở thành mục tiêu cố định cho UAV Ukraine. Khi các vị trí này bị phá hủy, binh sĩ phải rời nơi trú ẩn và tìm vị trí mới, đồng nghĩa với việc họ phải di chuyển trong môi trường mà UAV đang hoạt động dày đặc.

Theo báo cáo được dẫn lại, Ukraine gần đây cũng đạt được một số bước tiến tại tỉnh Kharkiv. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 26/8 cho biết hình ảnh được định vị địa lý cho thấy lực lượng Ukraine tiến về phía tây nam Dvorichna, phía bắc Kupiansk, trong bối cảnh giao tranh và các đợt phản công tiếp diễn.

Như vậy, việc phá hủy 114 công sự không chỉ là một chiến dịch tiêu diệt mục tiêu cố định. Theo cách Ukraine mô tả, đây còn là hoạt động nhằm làm suy yếu mạng lưới phòng thủ, phá vỡ hậu cần và buộc lực lượng Nga phải lộ diện nhiều hơn trước UAV tại một trong những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Lữ đoàn Đổ bộ đường không Độc lập số 77 Naddniprianska của Ukraine ngày 31/8 công bố video ghi lại các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các vị trí của lực lượng Nga trong khu vực phụ trách.

Theo đơn vị này, chiến dịch do đại đội hệ thống không người lái thuộc Tiểu đoàn Đổ bộ đường không số 3 tiến hành. Đơn vị nằm trong biên chế Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine.

114 công sự bị đánh sập

Theo tuyên bố của lữ đoàn, các kíp điều khiển UAV Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích có hệ thống nhằm vào hầm trú ẩn, công sự kiên cố và nhiều công trình quân sự được Nga sử dụng để che giấu và bảo vệ binh sĩ gần tiền tuyến.

“Kết quả chính của chiến dịch là phá hủy 114 nơi trú ẩn của đối phương”, lữ đoàn cho biết.

Theo phía Ukraine, việc mất một số lượng lớn vị trí phòng thủ được chuẩn bị từ trước đã gây ảnh hưởng tới hoạt động hậu cần của lực lượng Nga, đồng thời khiến Moscow khó tập trung bộ binh một cách bí mật để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Đáng chú ý, tác động của các cuộc tập kích không chỉ nằm ở số công sự bị phá hủy.

Lữ đoàn Ukraine cho rằng khi các vị trí kiên cố liên tục bị UAV phát hiện và tấn công, binh sĩ Nga buộc phải di chuyển thường xuyên giữa các vị trí, qua đó làm tăng đáng kể khả năng bị UAV trinh sát phát hiện và UAV tấn công tập kích.

“Các cuộc tấn công vào công sự buộc đối phương phải liên tục di chuyển, làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công của họ”, đơn vị Ukraine tuyên bố.

UAV biến công sự thành “bẫy”

Khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov hiện vẫn là một trong những điểm nóng trên chiến trường Ukraine. Lực lượng Nga nhiều lần tìm cách tiến công và thiết lập vị trí quanh thành phố cùng các khu dân cư lân cận.

Trong khi đó, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào UAV trinh sát và FPV để săn tìm binh sĩ, phương tiện, tuyến hậu cần và các công sự của Nga.

Điều này tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm đối với lực lượng bộ binh Nga: những công sự được xây dựng để bảo vệ binh sĩ có thể trở thành mục tiêu cố định cho UAV Ukraine. Khi các vị trí này bị phá hủy, binh sĩ phải rời nơi trú ẩn và tìm vị trí mới, đồng nghĩa với việc họ phải di chuyển trong môi trường mà UAV đang hoạt động dày đặc.

Theo báo cáo được dẫn lại, Ukraine gần đây cũng đạt được một số bước tiến tại tỉnh Kharkiv. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 26/8 cho biết hình ảnh được định vị địa lý cho thấy lực lượng Ukraine tiến về phía tây nam Dvorichna, phía bắc Kupiansk, trong bối cảnh giao tranh và các đợt phản công tiếp diễn.

Như vậy, việc phá hủy 114 công sự không chỉ là một chiến dịch tiêu diệt mục tiêu cố định. Theo cách Ukraine mô tả, đây còn là hoạt động nhằm làm suy yếu mạng lưới phòng thủ, phá vỡ hậu cần và buộc lực lượng Nga phải lộ diện nhiều hơn trước UAV tại một trong những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt.