Nga đổi chiến thuật ở Kramatorsk, xe bọc thép và ngựa cùng ra trận khiến Ukraine choáng váng

Hình ảnh trang thiết bị quân sự Nga bốc cháy sau một cuộc tấn công. Ảnh minh họa: Army Inform

Đơn vị mới bỏ “giáo trình cũ”

Lực lượng Nga trên mặt trận Kramatorsk đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận chiến thuật sau khi có một đợt luân chuyển đơn vị vài tháng trước, một sĩ quan quân đội Ukraine tiết lộ với Army TV.

Theo đó, Sư đoàn súng trường cơ giới số 70 của Nga đã thay thế Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 vốn bị tổn thất nặng, và sau cuộc thay quân này, phía Nga bắt đầu thử nghiệm nhiều chiến thuật khác nhau.

Thay vì bám theo các mô hình tấn công cố định, binh lính Nga hiện liên tục điều chỉnh phương thức tác chiến, sử dụng đủ loại phương tiện – từ xe bọc thép cho đến… ngựa.

Hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk, đều nằm ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, vẫn là các mục tiêu lớn trong những đợt tấn công của Nga khi Moscow tiếp tục nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực này.

"Nghe thì buồn cười nhưng đó là một điểm cộng cho Nga"

Sĩ quan báo chí Oleh Petrasiuk, thuộc Lữ đoàn Cơ giới Riêng biệt số 24 cho biết quân Nga hiện vận hành “rất khác” so với mùa hè năm ngoái. Lực lượng Nga liên tục thử nghiệm cả chiến thuật xung kích lẫn hậu cần, sử dụng nhiều loại phương tiện vận tải nặng và nhẹ, và không ngần ngại tận dụng cả ngựa.

“Nghe thì buồn cười nhưng mặt khác, đó lại là một điểm cộng cho đối phương. Vì họ đang cố gắng thích nghi theo điều kiện hiện đại. Họ dùng bất cứ thứ gì có trong tay. Không có một ‘thuật toán’ rõ ràng nào họ phải đi theo. Họ mắc sai lầm, rút kinh nghiệm, rồi lại mắc sai lầm, lại rút kinh nghiệm, rồi tiếp tục hành động", sĩ quan Petrasiuk nói.

Cách tiếp cận mang tính “thử nghiệm” này bắt đầu ngay sau đợt luân chuyển lực lượng của Nga vài tháng trước. Hiện Sư đoàn súng trường cơ giới số 70 của Nga đang đối đầu với lực lượng được gọi là “bộ binh hoàng gia” của Ukraine, sau khi thay thế Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 vốn bị đánh thiệt hại nặng. Hai đơn vị Nga này chiến đấu theo hai cách rất khác nhau.

“Sự khác biệt trong cách họ hành động là rất lớn”, sĩ quan Petrasiuk nói.

“Sư đoàn 98 trước đây thường xuyên tiến hành các đợt xung kích rất mạnh với số lượng lớn xe bọc thép. Hơn nữa, nhiều khi đó là những khí tài mới và rất đắt tiền - xe chiến đấu của lính đổ bộ. Họ mất xe bọc thép, rồi lại quay lại, và lại mất tiếp. Có vẻ như điều đó không quá quan trọng đối với họ", sĩ quan Ukraine chia sẻ thêm.