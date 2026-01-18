Quân Nga vấp phải những cuộc phản kích dữ dội của Ukraine ở Kupyansk

Trước đó, ông Marochko lưu ý rằng quân đội Nga đã tiến gần đến làng Khatneye và mở rộng đầu cầu của họ gần Dvurechnaya trong tỉnh Kharkov trong tuần này.

Lính Ukraine nã súng cối về phía quân Nga. Ảnh: Libkos.

"Tuần này, quân đội của chúng tôi đã tiến sâu vào vùng ngoại vi phía Đông Nam của Kupyansk. Phía đông nam Kupyansk, chúng ta đang tiếp tục phát huy thành quả đạt được gần làng Kovsharovka. Đối phương đang cố gắng phản kích mạnh mẽ ở đó, nhưng đã không thành công trong tuần này", ông nói.

Hôm 16/1, Thượng tướng Sergey Kuzovlev, chỉ huy Cụm tác chiến phía Tây, báo cáo rằng Kupyansk đã hoàn toàn bị các đơn vị Nga chiếm giữ, bất chấp những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột nhập vào thị trấn.

Trong khi đó, các nhà đàm phán hòa bình của Ukraine đã đến Mỹ ngày 17/1 để thảo luận các chi tiết của một thỏa thuận được đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm với Nga.

Dự kiến phái đoàn Ukraine sẽ gặp các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner cùng Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll. Trong một bài đăng trên Telegram trước cuộc gặp, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, Kiev cần một nền hoà bình công bằng và nước này đang nỗ lực để đạt được kết quả đó.