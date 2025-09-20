Hơn 600 UAV, tên lửa Nga ồ ạt không kích Ukraine trong đêm

Thiệt hại trong cuộc tập kích ngày 20/9 của Nga ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo đăng trên Telegram, ông Zelensky nói Nga đã phóng khoảng 580 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa, nhắm vào hạ tầng, các cơ sở sản xuất dân sự và khu dân cư ở nhiều vùng trên khắp đất nước, theo Reuters.

“Suốt cả đêm, Ukraine hứng chịu một đợt tấn công ồ ạt từ Nga”, ông Zelensky nói. “Đây là chiến lược cố ý của Nga để gieo rắc sợ hãi cho dân thường và phá hủy hạ tầng của chúng tôi”.

Ông Zelensky cho biết một tên lửa mang đầu đạn chùm đã bắn trúng khu chung cư tại thành phố Dnipro. Giới chức khu vực thông báo một người thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương. Hình ảnh được chia sẻ trên Telegram cho thấy tòa nhà bị hư hại với mái nhà bị phá hủy, cửa kính vỡ vụn, lực lượng cứu hộ và y tế khẩn trương làm việc tại hiện trường.

Ngoài ra, hai người khác thiệt mạng ở vùng Chernihiv miền bắc và Khmelnytskyi ở miền tây, theo giới chức địa phương.

Các chuyên gia quân sự cho biết cuộc tập kích diễn ra trong hai đợt. Nhiều khu vực ở Ukraine phải duy trì báo động phòng không kéo dài tới 11 giờ đồng hồ.

Không quân Ukraine thông báo đã bắn hạ được 552 máy bay không người lái và 31 tên lửa.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan cho biết Ba Lan cùng các đồng minh đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn không phận, khi Nga tấn công các khu vực ở miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Hôm 20/9, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống phòng không và áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga. “Ukraine có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ cả châu Âu, nhưng để có một tấm khiên vững chắc, chúng ta phải hành động cùng nhau”, ông Zelensky nói.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập kích mới nhất. Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định quân đội Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine.