Phản ứng của Nga sau khi tổng thống lâm thời Venezuela nhậm chức

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela trước những gì Moscow mô tả là “các mối đe dọa và hành động xâm lược vũ trang từ bên ngoài”. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi chính quyền Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Bà Delcy Rodriguez. Ảnh: AP

Bà Delcy Rodriguez, từng làm Phó Tổng thống Venezuela, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời vào hôm 5/1. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc bổ nhiệm bà Rodriguez thể hiện quyết tâm của Caracas trong việc “duy trì sự thống nhất quốc gia” và “giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiến pháp”. Moscow đồng thời tái khẳng định “sự đoàn kết kiên định với nhân dân và chính phủ Venezuela”.

Nga nhấn mạnh sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

“Chúng tôi kiên quyết khẳng định rằng Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết vận mệnh của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp, phá hoại nào từ bên ngoài”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Mỹ Latin và Caribe cần tiếp tục được duy trì như “một khu vực hòa bình”.

Cuối tuần qua Tòa án Tối cao Venezuela đã ra quyết định giao bà Rodriguez, người giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2018, đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời.

Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi ông Maduro bị bắt giữ, bà Rodriguez khẳng định Venezuela “sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của bất kỳ đế chế nào”. Tuy nhiên, sau đó bà cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ, với điều kiện quan hệ song phương phải dựa trên sự “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đối với bà Rodriguez, cho rằng bà sẽ phải trả “cái giá đắt hơn” người tiền nhiệm nếu “không làm điều đúng đắn”.

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5/1 Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng, hành động của Washington tại Venezuela xuất phát từ mong muốn giành quyền kiểm soát “không giới hạn đối với tài nguyên thiên nhiên”. Trước đó, Moscow đã kêu gọi Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.