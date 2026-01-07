Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-1 cho biết chính quyền lâm thời Venezuela sẽ bàn giao 30-50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ.

Ông Donald Trump cũng lưu ý rằng số dầu này thuộc diện bị trừng phạt, đồng thời cho biết dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu và đưa thẳng đến các cảng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bảng Florida, ngay sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3-1- Ảnh: AP

"Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, số tiền thu được sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để bảo đảm nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hộiTruth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright thực hiện kế hoạch trên ngay lập tức.

Theo AP, với giá dầu đóng cửa ở mức khoảng 56 USD/thùng, thương vụ mà ông Trump mới công bố có thể trị giá tới 2,8 tỉ USD.

Ngoài ra, theo AP, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu về vấn đề Venezuela.

Đại diện các công ty Exxon, Chevron và ConocoPhillips sẽ có mặt tại cuộc họp này.

Thông tin trên được ông Donald Trump đưa ra 3 ngày sau cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas của Venezuela. Hiện Venezuela chưa phản hồi về thông tin này.