Lính Thái Lan mất chân vì đạp mìn gần biên giới với Campuchia

Sự việc xảy ra gần căn cứ Erawan ở tỉnh Suri sáng sớm nay, khiến binh nhì Detchsak Tri-kham mất chân phải, trong khi tay trái và chân trái cũng bị tổn thương nặng do trúng mảnh găm. Quân nhân này được sơ cứu tại chỗ trước khi được chuyển đến bệnh viện Kabcheang để tiếp tục điều trị.

Điều tra sơ bộ của quân đội Thái Lan cho thấy quả mìn được "chôn sâu dưới đất và bị lá cây che phủ bên trên", chứng tỏ nó đã nằm tại vị trí này từ lâu và không phải mới được gài gần đây.

Binh sĩ Thái Lan được đưa tới bệnh viện ở tỉnh Surin, giáp biên giới với Campuchia ngày 27/2. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Khu vực biên giới Campuchia vẫn còn rải rác nhiều vật liệu chưa nổ từ các xung đột cách đây nhiều thập kỷ. Theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025, Campuchia và Thái Lan cam kết chấm dứt giao tranh, giữ nguyên vị trí quân đội và hợp tác rà phá mìn dọc biên giới.

Căng thẳng ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan leo thang và bùng phát thành xung đột hồi tháng 7/2025, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán trong 5 ngày giao tranh. Hai bên ngừng bắn và ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia vào tháng 10/2025. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Giao tranh tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan cuối tháng 12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Tỉnh Surin của Thái Lan giáp với tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Đồ họa: Britannica

Thủ tướng Hun Manet ngày 17/2 cáo buộc lực lượng Thái Lan vẫn chiếm đóng nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Campuchia. Giới chức Thái Lan cho biết họ duy trì các vị trí như hiện nay là nhằm phục vụ biện pháp giảm căng thẳng, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Bangkok đang chiếm đóng lãnh thổ nước khác.

Thái Lan hôm 24/2 cáo buộc lực lượng Campuchia bắn súng phóng lựu qua biên giới và nước này đã đáp trả bằng cách loạt súng phóng lựu. Quân đội Thái Lan cho rằng sự việc có thể do hoạt động luân chuyển lực lượng Campuchia, trong đó những quân nhân mới đến thiếu kinh nghiệm về quy định và quy trình chỉ huy, dẫn đến sai sót trong thực thi nhiệm vụ.

Campuchia mô tả thông tin này là "bịa đặt và bóp méo nghiêm trọng sự thật". Phnom Penh cũng tái khẳng định "cam kết kiên định" đối với thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025 cũng như lệnh ngừng bắn đạt được trước đó hai tháng.