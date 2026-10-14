Ôtô lao xuống hào cáp ngầm sâu 1,5 m ở Hà Nội

Khoảng 1h40 ngày 14/10, ôtô 5 chỗ chạy trên đường Phạm Hùng, hướng về Khuất Duy Tiến. Khi đến khu vực đang thi công hạ ngầm cáp điện, xe lao qua rào chắn, rơi xuống hào sâu 1,5 m, rộng khoảng 4 m.

Chiếc xe mắc kẹt dưới hào, không thể tự di chuyển. Lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu điều xe cẩu chuyên dụng đến đưa ôtô lên khỏi công trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Hoa

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng phần gầm và vỏ xe bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc hạng mục hạ ngầm cáp điện 110 kV, đoạn từ nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đến hầm chui Trung Hòa, trong dự án cải tạo đường dây 110 kV Chèm - Thanh Xuân. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, công trường đã được bố trí biển cảnh báo và rào chắn trước khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế thiếu quan sát khi lái xe ban đêm, khiến ôtô lao qua rào chắn xuống hào thi công.