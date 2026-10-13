Ông Trump rất tức giận với Tổng thống Zelensky, nguồn tin Nhà Trắng tiết lộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và dừng các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, Axios đưa tin ngày 12/10.

“Ông Trump thực sự rất tức giận. Ông ấy cảm thấy ông Zelensky đang coi sự hỗ trợ của Mỹ là điều đương nhiên”, một nguồn tin tại Nhà Trắng nói với Axios.

Theo nguồn tin này, nếu Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga, bước tiếp theo có thể là một thỏa thuận ngừng tập kích các nhà máy điện và lưới điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh minh họa Getty Images.

Thỏa thuận ngừng bắn năng lượng bị cho là bất lợi cho Ukraine?

Theo Axios, thỏa thuận ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu không mang tính cân bằng giữa Nga và Ukraine.

Ukraine hiện chỉ có một nhà máy lọc dầu. Theo một nguồn tin Ukraine được Axios dẫn lời, cơ sở này chưa thể hoạt động hết công suất sau các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Nga sở hữu hệ thống lọc dầu quy mô lớn hơn nhiều. Vì vậy, việc hai bên cùng ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu có thể tạo ra tác động khác nhau đối với năng lực năng lượng của mỗi nước.

Một nguồn tin trao đổi với Axios cho biết phía Nga vẫn đang cân nhắc thỏa thuận. “Chúng ta sẽ sớm biết liệu họ có sẵn sàng hay không”, nguồn tin này nói.

Ông Trump tuyên bố hai bên đã đồng ý, Zelensky nói chưa được thông báo

Ngày 11/10, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Tuy nhiên, khi trao đổi với Axios, ông Zelensky cho biết thông báo này là điều mới mẻ đối với ông, hàm ý Kiev chưa được thông báo trước về thỏa thuận như tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Đây không phải lần đầu ông Trump công bố một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine. Ngày 14/9, nhà lãnh đạo Mỹ từng đưa ra thông báo tương tự, nhưng hai bên vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Diễn biến mới cho thấy những bất đồng xung quanh phạm vi, điều kiện và cách thức thực thi thỏa thuận vẫn là trở ngại lớn đối với nỗ lực hạ nhiệt xung đột.

Dù Washington muốn mở rộng ngừng bắn từ các cơ sở lọc dầu sang nhà máy điện và lưới điện, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc Moscow và Kiev có chính thức chấp nhận cũng như thực hiện các cam kết hay không.