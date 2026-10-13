Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Valeriy Zaluzhny, cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, hiện đang giữ chức đại sứ tại Vương quốc Anh, được coi là đối thủ chính của ông Zelensky," ấn phẩm này nhận định. Theo một cuộc khảo sát của nhóm xã hội học "Rating", trong một cuộc bầu cử tổng thống giả định, 20% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Zaluzhny và 23% cho ông Zelensky. Trong khi đó, 64% số người được hỏi tin tưởng cựu tổng tư lệnh - nhiều hơn ông Zelensky 11 điểm %.

Một ứng cử viên tiềm năng khác là Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, dự kiến ​​sẽ nhận được 6,7% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên. Ông được 53% người dân Ukraine tin tưởng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov sẽ nhận được 7,6% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên, với tỷ lệ tín nhiệm là 38%. Tạp chí Newsweek cũng nêu tên cựu Tổng thống Petro Poroshenko là một ứng cử viên tiềm năng khác.

Hôm Chủ nhật, ông Trump kêu gọi tổ chức bầu cử sớm ở Ukraine. Một ngày trước đó, tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelenskyy phớt lờ yêu cầu của Washington về việc không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và tuyên bố rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận với Moscow.

Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Mỹ đưa ra lời kêu gọi như vậy. Vào tháng 2 năm 2025, ông đã gọi người đứng đầu chính quyền Kyiv là một nhà độc tài không có bầu cử.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Cuộc bỏ phiếu sau đó đã bị hủy bỏ, với lý do thiết lập thiết quân luật và tổng động viên.