Ukraine bị cáo buộc biến tù binh Nga thành 'bom người'

Andrey Vainberger, đại đội trưởng thuộc đơn vị Kedr-1642 của cánh quân Trung tâm của Nga, ngày 12/10 cho biết sự việc xảy ra khi họ đang triển khai sở chỉ huy và đài quan sát tại một vạt rừng ở tỉnh Donetsk.

"Nhờ thiết bị bay không người lái (drone), chúng tôi phát hiện một quân nhân đang tiến lại gần. Người này mặc quân phục Nga nhưng không có áo giáp, trên người anh ta có một quả mìn chống tăng", Vainberger kể lại.

Những người được cho là tù binh Nga trong ảnh được quân đội Ukraine công bố ngày 28/9. Ảnh: BQP Ukraine

Quân nhân Nga nói trên bị lực lượng Ukraine bắt giữ trước đó. Lính Ukraine buộc mìn vào người tù binh và giám sát anh ta từ trên không. Người này kêu gọi các binh sĩ Nga đang giữ vị trí phải đầu hàng, nếu không quả mìn sẽ bị kích hoạt từ xa.

"Ngay lúc đó, đối phương triển khai drone tự sát và drone thả chất nổ để tấn công vị trí của chúng tôi. Tù binh bị biến thành quả bom người đã bỏ chạy khỏi khu vực, còn chúng tôi vẫn an toàn nhờ hệ thống công sự kiên cố", Vainberger nhớ lại.

Chưa rõ số phận của tù binh Nga.

Quân nhân Nga cài mìn chống tăng TM-62 trong ảnh công bố tháng 5/2024. Ảnh: RIA Novosti

Một quân nhân Nga có hô hiệu Zemlyak cùng ngày nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine "bắt đầu biến những tù binh thành quả bom người", đeo vòng cổ gắn mìn và thiết bị định vị GPS rồi bắt họ đi về vị trí lực lượng Nga.

Theo các nguồn tin quốc phòng Nga, những đơn vị Ukraine bị cáo buộc thực hiện hành động này gồm Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 Azov, vốn bị Moskva coi là tổ chức khủng bố, cùng Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Độc lập số 36 và Lữ đoàn Dù Độc lập số 79.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.