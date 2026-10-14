Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngay từ sáng sớm 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu...

Sau lễ cầu nguyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chính thức diễn ra.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cùng các Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các chức sắc tôn giáo, đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 7 làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo thành phố, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.

Cùng với đó là dàn văn nghệ sĩ TP.HCM hòa ca tri ân đến anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ.

Sau lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, MTTQ Việt Nam và TP.HCM tham gia đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Hành trình từ Công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang dài khoảng 26km. Theo lộ trình, đoàn xe xuất phát từ cổng công viên trên đường Trường Sơn, qua vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến nơi an táng. (Ảnh: Đoàn xe đi qua cầu Sài Gòn).

Khi đoàn xe khởi hành, đông đảo người dân đứng dọc vỉa hè hai bên đường trước cổng Công viên Lê Thị Riêng, cầm những nhành hoa, thành kính tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Người dân đứng bên đường, từ người già đến người trẻ, cả những bạn thanh thiếu niên, tay cầm hoa trắng, mắt ngấn lệ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Từng đoàn xe đi qua, bao ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo. 58 năm sau Mậu Thân 1968, các anh về trong vòng tay đồng đội và nhân dân.

Hàng nghìn giáo viên, học sinh, sinh viên đứng hai bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ

Nhiều người dân và các cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ lặng lẽ rơi nước mắt tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng

Có mặt tại lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14/10, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở Tây Ninh), người gắn bó với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi người thương sau nhiều năm nằm lại cuối cùng cũng được tìm thấy. “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng nghi lễ trang nghiêm di chuyển các tiểu quách hài cốt các anh hùng liệt sĩ vào khu vực trung tâm để tiến hành nghi thức an táng bên trong Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đoàn đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ vào khu vực an táng

Đoàn đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ vào khu vực an táng

Nghi thức an táng và hạ huyệt an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai hết sức trang nghiêm và xúc động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên linh cữu, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ.

Nghi thức hạ huyệt an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được triển khai hết sức trang nghiêm và xúc động.