Ukraine tấn công gây mất điện ở hai thành phố Nga, đáp trả vụ Moscow phá hủy hạ tầng năng lượng

Pháo phòng không Nga đánh chặn UAV Ukraine. Ảnh: Al Jazeera.

Theo giới chức Nga, các cuộc tấn công diễn ra hôm Chủ nhật đã khiến hệ thống điện và sưởi của thành phố Belgorod, gần biên giới với Ukraine, và Voronezh, cách đó gần 300 km, bị tê liệt.

Tại Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết các vụ phóng tên lửa đã gây “thiệt hại nghiêm trọng” cho các hệ thống cung cấp điện và sưởi, ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hộ dân.

Ở Voronezh, Thống đốc Alexander Gusev nói nhiều UAV đã bị vô hiệu hóa bằng biện pháp chế áp điện tử trên bầu trời thành phố có hơn một triệu dân này, nhưng một trong số đó đã khiến cơ sở tiện ích địa phương bốc cháy trước khi được dập tắt kịp thời.

Bộ Quốc phòng Nga trong tuyên bố sau đó không đề cập cụ thể đến hai khu vực Voronezh hay Belgorod, chỉ nói rằng lực lượng Nga đã “phá hủy hoặc đánh chặn 44 UAV Ukraine trong đêm”.

Giới chức vùng Rostov cũng báo cáo tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ tại thành phố Taganrog, nơi có khoảng 240.000 người sinh sống, và cho biết nguyên nhân là do đường dây truyền tải bị ngắt khẩn cấp. Truyền thông địa phương nói thêm rằng một trạm biến áp gần đó đã bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua xác nhận đã tiến hành “cuộc tập kích quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa, xuất phát từ trên không, trên bộ và trên biển”, nhắm vào các nhà máy sản xuất vũ khí cùng các cơ sở năng lượng và khí đốt, để “đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Kiev”.

Đêm ngày 7 và rạng sáng 8/11, Nga đã phá hủy hai nhà máy nhiệt điện còn lại của tập đoàn điện lực nhà nước Ukraine Centrenergo trong loạt tấn công quy mô lớn, khiến phần lớn lưới điện quốc gia bị tê liệt. Giới chức Kiev mô tả đây là “thiệt hại nghiêm trọng nhất” đối với ngành năng lượng kể từ đầu xung đột.

Đến ngày Chủ nhật, khu vực vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả sau các cuộc tấn công, với khoảng 100.000 người dân sống trong cảnh mất điện.