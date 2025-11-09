Ukraine mắc bẫy chiến thuật của Nga khiến thế trận ở Pokrovsk sụp đổ?

Quân đoàn Azov số 1 được xem là lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, nhà lý luận quân sự Delwin nhận định Moscow có thể đã chủ động “đánh vừa đủ mạnh” quanh thị trấn Dobropillia để ghìm chân lực lượng phòng thủ của Ukraine, khiến họ không thể rút về tăng viện cho Pokrovsk. Trong ba tháng qua, Ukraine thậm chí còn rút các đơn vị tinh nhuệ nhất như quân đoàn Azov ở nhiều mặt trận khác để tập trung phản công tại khu vực quanh Dobropillia.

“Đó là chiến thuật ghìm chân đối phương – mở mặt trận phụ để buộc đối phương phải phân tán lực lượng, qua đó hỗ trợ cho mục tiêu chính”, ông Delwin giải thích.

Theo phân tích này, các chỉ huy Nga chỉ điều một số đơn vị giới hạn – gồm khoảng năm lữ đoàn và trung đoàn lính thủy đánh bộ – nhằm giữ cho quân đoàn Azov số 1 của Ukraine bận rộn ở khu vực quanh Dobropillia, thay vì tăng viện cho Pokrovsk.

Mọi chuyện bắt đầu hồi đầu tháng 8, khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 132 của Nga phát hiện khoảng trống trên tuyến phòng thủ mỏng của Ukraine phía bắc Pokrovsk và nhanh chóng tiến sâu 15 km đến gần làng Dobropillia.

Tuy nhiên, Ukraine phản ứng nhanh, điều quân đoàn Azov số 1 và nhiều lữ đoàn tinh nhuệ đến phản kích, bao vây lực lượng Nga trong hai khu vực, trong đó có làng Kucheriv Yar. Cùng lúc, các đơn vị Ukraine lập phòng tuyến vững chắc tại làng Shakhove, chặn đường tiến công của Nga.

Vùng màu xanh là khu vực Ukraine giành lại ở phía bắc Pokrovsk. Ảnh: Euromaidan Press.

Đến cuối tháng 10, Tiểu đoàn trinh sát số 132 của Ukraine tuyên bố giành lại Kucheriv Yar, bắt giữ tù binh Nga và xóa một nửa bước tiến của Nga quanh Dobropillia. Nhưng khi chiến tuyến ở phía bắc dần ổn định, Pokrovsk ở phía nam lại lâm nguy.

Từ hướng nam, lực lượng Nga xâm nhập vào thành phố, chịu tổn thất nặng nề nhưng dần củng cố được chỗ đứng, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine bị áp đảo.

Ngày 29/10, đơn vị đặc nhiệm Tymur của Ukraine thực hiện đột kích bằng trực thăng vào Pokrovsk – nhưng đó không phải dấu hiệu phản công thành công, mà là nỗ lực mở đường rút lui cho binh sĩ còn lại. “Trận chiến ở Pokrovsk đang đi đến hồi kết”, nhà quan sát quân sự Thorkill bình luận.

Ông Delwin cho rằng nếu không bị cuốn vào trận đánh kéo dài quanh Dobropillia, quân đoàn Azov số 1 có thể đã giúp Ukraine phòng thủ ở Pokrovsk. Nhìn chung, Nga đã “khai thác tốt chiến thuật nghi binh để đạt được mục tiêu”, ông Delwin kết luận.

Một khi ổn định tình hình ở Pokrovsk và thành phố Myrnohrad lân cận, Nga sẽ biến nơi này thành trung tâm hậu cần mới. Khi đó, Nga có thể biến khu vực này thành trung tâm hậu cần mới, làm bàn đạp cho các đợt tiến công tiếp theo về phía bắc.