Thế giới 24h: Diễn biến mới ở Pokrovsk, lính Ukraine mong lệnh rút quân

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk chuẩn bị đạn pháo (ảnh: Reuters)

Quân đội Nga có bước tiến mới, lực lượng Ukraine chờ lệnh rút khỏi Pokrovsk

Hôm 8/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát làng Vovche (vùng Donetsk), phía đông nam vùng Dnipropetrovsk. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2001 của Ukraine, ngôi làng này có 13 người sinh sống.

Ở Donetsk, các đơn vị Nga tiếp tục tiến sâu và giành quyền kiểm soát từng ngôi nhà, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

CNN hôm 8/11 đưa tin, tình hình lực lượng Ukraine ở Pokrovsk ngày càng bi quan, trong khi giới chức Kiev phủ nhận việc thành phố này bị Nga bao vây.

“Tình hình hiện nay rất khó khăn. Đủ kiểu giao tranh đang diễn ra. Đấu súng trong nội thành và pháo kích lẫn nhau”, một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine ở Pokrovsk nói với CNN.

“Chúng tôi gần như bị bao vây, nhưng cũng đã quen với điều đó”, chỉ huy Ukraine nói.

Theo CNN, Pokrovsk có thể là thành phố lớn nhất mà Nga kiểm soát được sau khi Bakhmut (vùng Donetsk) thất thủ hồi tháng 5/2023.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 129 Ukraine (đóng quân ở Kostyantynivka, vùng Donetsk) cho hay, sau khi kiểm soát Pokrovsk, quân đội Nga sẽ tấn công Kostyantynivka và Druzhkivka.

Mối quan tâm của các binh sĩ đóng ở Pokrovsk là khi nào có lệnh rút quân, binh sĩ (giấu tên) cho biết.

“Chưa có lệnh rút lui, dù mọi người đều hiểu rằng Pokrovsk thất thủ là điều không thể tránh khỏi… Lực lượng ở đó đã kiệt sức, còn viện binh thì không được điều đến kịp thời”, binh sĩ Ukraine nói.

Ông Trump tẩy chay hội nghị G20 ở Nam Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ không có quan chức Mỹ nào tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vì những “vi phạm nhân quyền” tại quốc gia này.

Ông Trump chỉ trích Nam Phi, tuyên bố không quan chức Mỹ nào dự hội nghị G20 (ảnh: Reuters)

“Thật là nỗi xấu hổ khi G20 được tổ chức tại Nam Phi”, ông Trump bình luận trên Truth hôm 8/11.

Ông Trump cáo buộc, người Afrikaner (người da trắng gốc Âu) đang bị “giết hại và tàn sát”, “đất đai, trang trại của họ bị tịch thu” ở Nam Phi.

“Sẽ không có quan chức Mỹ nào tham dự (hội nghị G20) chừng nào những vi phạm này còn tiếp diễn. Tôi mong chờ hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Miami, Florida”, ông Trump viết.

Reuters hôm 8/11 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã hủy chuyến đi tới Nam Phi.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Phi gọi quyết định của Mỹ là “đáng tiếc” và bác bỏ các cáo buộc của ông Trump.

NATO: Không cần sợ nguy cơ Nga tấn công hạt nhân

Phát biểu hôm 8/11, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, thành công của cuộc tập trận hạt nhân thường niên hồi đầu tháng này đã mang lại “niềm tin tuyệt đối vào khả năng răn đe hạt nhân của NATO” trong bối cảnh Nga tăng cường sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân.

“Khi Nga nói về vũ khí hạt nhân, người dân của chúng ta không cần phải hoảng sợ, vì NATO có lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ”, ông Rutte nói.

“Nga nên hiểu rằng không bên nào có thể chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân và nó cũng không bao giờ được phép tiến hành”, ông Rutte nói thêm.

Trước đó, hôm 21/10, Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn không giới hạn (trên lý thuyết).