Cặp vũ khí Nga khiến xe tăng Ukraine khiếp sợ

Tên lửa chống tăng Kornet và đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 được xem là hai trong những loại vũ khí hiệu quả nhất của Nga hiện nay trong việc đối phó với xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu kiên cố của Ukraine.

Tên lửa chống tăng Kornet. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Rostec, việc sản xuất các hệ thống dẫn đường chính xác đang được đặt ở mức ưu tiên cao nhất tại các nhà máy quốc phòng. Khối lượng sản xuất không ngừng tăng, giúp quân đội Nga kịp thời nhận được các loại vũ khí hiện đại, có khả năng thay đổi cục diện trên chiến trường.

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet đã từ lâu được đánh giá là một trong những "sát thủ diệt tăng" hàng đầu thế giới. Loại tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt mọi loại xe tăng hiện đại, kể cả những xe được trang bị giáp phản ứng nổ, đồng thời có thể tấn công xe bọc thép, công sự và cả các mục tiêu nhỏ như máy bay không người lái.

Theo Giám đốc công nghiệp nhóm vũ khí, đạn dược và hóa chất đặc biệt của tập đoàn Rostec Bekkhan Ozdoyev, các binh sĩ Nga thường gọi Kornet là "kẻ hủy diệt xe tăng của đối phương". Trong suốt quá trình tham chiến, Kornet đã phá hủy hàng nghìn mục tiêu, bao gồm các xe tăng Leopard và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng nhiều phương tiện bọc thép do phương Tây sản xuất.

Không chỉ mạnh mẽ, Kornet còn rất linh hoạt. Hệ thống này có thể được lắp đặt trên các phương tiện nhỏ như xe buggy hoặc ATV, triển khai ở chế độ ẩn nấp hoặc điều khiển từ xa. Nhờ đó, người vận hành có thể tấn công mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn trước hỏa lực phản kích của đối phương — một yếu tố ngày càng quan trọng trong chiến trường hiện đại, nơi máy bay không người lái (UAV) và pháo binh luôn rình rập.

Song song với Kornet, Rostec cũng đang đẩy mạnh cung cấp các lô đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2. Đây là loại đạn có độ chính xác cao, được dùng cho cả pháo kéo và lựu pháo tự hành. Krasnopol-M2 có khả năng tấn công chính xác vào nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ xe tăng, xe bọc thép cho đến cầu, giao lộ hay các công trình phòng thủ kiên cố. Trong các chiến dịch quân sự đặc biệt, Krasnopol-M2 đã chứng minh hiệu quả rõ rệt khi được sử dụng để phá hủy các trung tâm điều khiển UAV, boongke, công sự và cả những phương tiện bọc thép di động như xe tăng Abrams và Leopard.

Ông Ozdoyev nhấn mạnh rằng quân đội Nga hiện đặc biệt cần những loại vũ khí có độ chính xác cao như Kornet và Krasnopol-M2, bởi chiến sự hiện đại không còn chỉ dựa vào số lượng mà phụ thuộc nhiều vào khả năng tấn công chính xác từ xa. Ông cho biết, các doanh nghiệp thuộc Rostec đang tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của quân đội, đồng thời góp phần "đưa chiến thắng đến gần hơn".