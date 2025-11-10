Thế giới 24h: Philippines ban bố tình trạng thảm họa kéo dài một năm, siêu bão Fung-wong bắt đầu gây thiệt hại

Đê chắn sóng ở thành phố Catbalogan, Philippines bị vỡ khi siêu bão Fung-wong đổ bộ (ảnh: Reuters)

Philippines: Siêu bão Fung-wong gió giật tới 230 km/h, gây thiệt hại ở nhiều khu vực

Hôm 9/11, ông Marcos Jr. tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia kéo dài một năm, do thiệt hại mà bão Kalmaegi gây ra hồi tuần trước, theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (NDRRMC).

Theo Tuyên bố số 155, tình trạng thảm họa quốc gia cũng được ban hành nhằm chuẩn bị và ứng phó với các thảm họa sắp tới, bao gồm siêu bão Fung-wong, với sức gió dữ dội đe dọa tàn phá nhiều khu vực ở đảo chính Luzon.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro cho biết, tình trạng thảm họa quốc gia sẽ kéo dài một năm, trừ khi được Tổng thống Marcos Jr. bãi bỏ sớm hơn.

Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sẽ đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, cứu trợ, giải ngân và tái thiết của chính phủ, theo Inquirer.

Theo thông báo của NDRRMC, cơn bão Kalmaegi đổ bộ khiến ít nhất 224 người thiệt mạng ở Philippines.

Hình ảnh vệ tinh bão Fung-wong (ảnh: Reuters)

Hôm 9/11, giới chức Philippines ghi nhận ít nhất 2 người thiệt mạng khi siêu bão Fung-wong đổ bộ miền trung và miền đông nước này. Ở vùng Bicol, mưa lớn và gió mạnh đã gây mất điện ở nhiều khu vực.

Ở thành phố Catbalogan, mái của một sân vận động có mái che bị thổi bay. Một số tàu cá neo đậu ven biển cũng bị hư hại do gió lớn. Ở thị trấn Mapanas (tỉnh Bắc Samar) một cây cầu bê tông bị cuốn trôi do nước chảy xiết.

Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines (NGCP) cho biết, nhiều khu vực tại các tỉnh Samar, Đông Samar và Bắc Samar bị mất điện do bão Fung-wong. Gió lớn cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà, làm bật gốc cây cối và quật đổ các cột điện.

Giới chức Philippines cho biết, bão Fung-wong duy trì sức gió 185 km/h, gió giật lên tới 230 km/h.

Reuters: Không có chuyện Hungary được Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt vô thời hạn

Hôm 8/11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, nước này được miễn trừ vô thời hạn các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc nhập khẩu dầu khí từ Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban dùng bữa trưa với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/11 (ảnh: Reuters)

“Thủ tướng đã nói rõ. Ông ấy đã thống nhất với Tổng thống Mỹ rằng chúng tôi được miễn trừ vô thời hạn các lệnh trừng phạt”, ông Szijjarto bình luận trên Facebook.

“Không có lệnh trừng phạt nào đối với việc vận chuyển dầu khí tới Hungary trong vô thời hạn”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) nói với Reuters rằng, việc miễn trừ này chỉ có thời hạn một năm.

Vị quan chức này cho biết thêm, trong khuôn khổ thỏa thuận, Hungary cam kết đa dạng hóa nguồn năng lượng, bao gồm việc mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ với tổng giá trị hợp đồng khoảng 600 triệu USD.

Hungary chưa bình luận về thông tin của Reuters.

UAV Ukraine tập kích, hàng nghìn cư dân ở Nga mất điện

Giới chức Nga hôm 9/11 thông báo, các vụ tập kích bằng UAV của Ukraine khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất điện.

Thống đốc tỉnh Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov cho biết, “lưới điện và hệ thống sưởi ấm bị thiệt hại nghiêm trọng” ở thành phố Belgorod sau vụ tập kích của lực lượng Ukraine.

“Nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 20.000 cư dân không có điện”, ông Gladkov thông báo trên Telegram.

Ở tỉnh Kursk, Thống đốc Alexander Khinshtein cho biết, vụ tập kích của Ukraine làm mất điện ở 10 khu dân cư.

Giới chức Voronezh cho biết, một vụ tập kích bằng UAV của Ukraine gây mất điện ở nhiều khu vực.

Hôm 9/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 44 UAV Ukraine.

Trước đó, hôm 8/11, giới chức Ukraine thừa nhận thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng năng lượng sau đòn tập kích bằng gần 500 tên lửa, UAV của quân đội Nga. Centerenergo (tập đoàn quản lý lưới điện quốc gia Ukraine) cho biết, công suất phát điện “giảm xuống mức 0” sau vụ tập kích của Nga.