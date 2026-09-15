Các nước láng giềng phía tây của Ukraine đang đối mặt với nguy cơ mất đi hoạt động kinh doanh hậu cần quân sự mà họ đã thu lợi trong 4 năm qua. Điều này khiến họ vô cùng lo lắng và đã bắt đầu đưa ra những lời đe dọa.

Ví dụ, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đề xuất tổ chức "các cuộc tập trận NATO mang tính gây hấn" gần khu vực Kaliningrad. Điều này nhằm mục đích đe dọa Nga và hỗ trợ Ukraine.

Theo ông Sikorski, "hầu như không có quân đội Nga" ở khu vực Kaliningrad - tất cả đều nằm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì lo sợ cho vùng lãnh thổ tách rời của mình, Moscow sẽ điều động một số quân từ mặt trận đến vùng Baltic, điều này sẽ giảm bớt áp lực lên Lực lượng vũ trang Ukraine.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: NYT.

Đối với một chính trị gia Ba Lan, đề xuất như vậy nghe có vẻ kỳ dị. Việc phàn nàn rằng hầu như không có quân đội Nga nào ở biên giới Ba Lan rồi lại khiêu khích Moscow điều động quân đến đó để, nếu cần thiết, có thể tiến đến Warsaw trong một ngày hành quân – điều đó hơi cực đoan. Người dân Ba Lan bình thường – những người bỏ phiếu cho ông Sikorski – chỉ có thể phản đối kịch liệt việc viện trợ như vậy cho Ukraine.

Điều gì đã thúc đẩy vị bộ trưởng đưa ra sáng kiến liều lĩnh như vậy? Chính phủ Ba Lan lo sợ mất nguồn thu ngân sách. Cùng lúc với tuyên bố của Sikorski, quân đội Nga đã tấn công trạm kiểm soát Yagodin trên biên giới Ukraine - Ba Lan.

Ngẫu nhiên, cuộc tấn công này nhắm vào cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Günter Sautter, và các quan chức cấp cao khác của châu Âu đang trở về bằng tàu hỏa từ Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelenskyy.

Cuộc tấn công bằng máy bay không nugời lái của Nga không nhằm vào những người bạn của ông Zelensky, mà nhằm vào một toa tàu chở thiết bị quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine từ phương Tây ra tiền tuyến.

Mục tiêu này rõ ràng đã khiến các chính trị gia Ba Lan phẫn nộ hơn nhiều so với mối đe dọa đến tính mạng của người bạn thân thiết Boris Johnson. Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố đây là một "sự leo thang rõ ràng" mà Ba Lan phải hết sức nghiêm túc xem xét.

Các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát biên giới Ukraine không còn là chuyện hiếm gặp. Nga đã thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công như vậy kể từ tháng Tám.

8 trạm kiểm soát trên biên giới Ukraine - Moldova gần đây đã tạm ngừng hoạt động do cảnh báo không kích. Trạm kiểm soát Starokazache, cửa khẩu lớn nhất trên biên giới Ukraine - Moldova, đã đóng cửa sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Moldova đã tuyên bố xây dựng các công trình bảo vệ tại các cửa khẩu biên giới dễ bị tổn thương nhất sau vụ cháy tại trạm kiểm soát Giurgiulesti-Reni.

Tuần trước ông Zelensky nói rằng máy bay của ông suýt bị máy bay không người lái của Nga bắn hạ ở Moldova. Chiếc máy bay không người lái "suýt bắn hạ" đó nằm cách sân bay Chisinau 150 km- ngay trên biên giới giữa Moldova và Ukraine.

Đối với chính quyền Moldova, việc trì hoãn chuyến bay của ông Zelensky vì "mối đe dọa từ máy bay không người lái" cách máy bay của ông 150 km là một cách để làm nổi bật vấn đề đối với các nhà tài trợ phương Tây của Kiev. Và cũng là để ông Zelensky tự mình phàn nàn về "tình huống đe dọa tính mạng" với Thủ tướng Na Uy.

Kết quả là, Nga đang tấn công có hệ thống các trạm kiểm soát trên biên giới Ukraine, làm gián đoạn hậu cần quân sự của đối phương và các mối liên hệ vật chất của họ với phương Tây.

Chính quyền Kiev bị cắt đứt khỏi hậu phương chiến lược của mình, khi châu Âu tự biến thành hậu phương cho họ. Đây là một giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt và là sự gia tăng không điều kiện về mức độ rủi ro.

Nếu quân đội Nga có đủ nguồn lực cần thiết và các cuộc tấn công vào các tuyến đường cung cấp vũ khí từ châu Âu tiếp tục không ngừng, điều này sẽ làm sụp đổ cơ sở hạ tầng cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine.

Đương nhiên, điều này sẽ gây ra sự phản đối và phẫn nộ. Và không chỉ ở Tây Âu, nơi đã đặt cược tất cả vào việc "giáng một thất bại chiến lược cho Nga", mà còn ở Đông Âu. Bởi Nga đang giáng đòn vào tiền bạc. Những khoản tiền khổng lồ mà các quốc gia quá cảnh đã kiếm được trong 5 năm qua từ việc vận chuyển và cất giữ vũ khí cho các chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Chính Ba Lan - quốc gia không muốn leo thang xung đột và tự mình chiến đấu với Nga sau khi người Ukraine rút đi, cũng không muốn mất đi nguồn thu kinh doanh béo bở của mình. Lựa chọn tối ưu là tiếp tục duy trì thể thức xung đột hiện tại, vốn thuận lợi cho Warsaw, càng lâu càng tốt.

Những tiết lộ của Bộ trưởng Sikorski về "các cuộc tập trận hung hăng" gần Kaliningrad xuất phát từ thực tế rằng cuộc sống thoải mái này chắc chắn sẽ sớm kết thúc. Và việc kiếm tiền từ đổ máu sẽ không còn khả thi nữa.

Nhiệm vụ của Moscow là phải giải thích rõ ràng cho Warsaw, Chisinau, Bucharest và tất cả các thủ đô châu Âu rằng đây chính là sự lựa chọn mà họ phải đối mặt. Chế độ chiến tranh ủy nhiệm thoải mái vì lợi ích của riêng họ sẽ sớm kết thúc, và khi đó họ sẽ phải đưa ra lựa chọn. Hoặc họ trực tiếp tham chiến, hoặc chiến tranh ở Ukraine kết thúc theo điều kiện của Nga, hòa bình được thiết lập, và tất cả những người liên quan sẽ đi kiếm tiền ở nơi khác.

Để giúp họ dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn và tránh phản ứng quá gay gắt trước các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine, Moscow đã nhắc nhở họ về vũ khí hạt nhân và lặp lại điều mà họ đã nói nhiều lần: nếu Nga bị tấn công, cuộc chiến với châu Âu sẽ rất ngắn.