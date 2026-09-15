Ông Trump nói Nga - Ukraine nhất trí ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tuyên bố rằng Ukraine và Nga đã nhất trí ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình trạng giá nhiên liệu toàn cầu liên tục leo thang.

"Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm điều tương tự!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng cho rằng đà tăng mạnh của giá dầu diesel trên toàn cầu chủ yếu bắt nguồn từ cuộc xung đột Ukraine, chứ không phải cuộc xung đột Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã làm rõ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, nhấn mạnh đây mới chỉ là đề xuất chứ chưa phải một thỏa thuận chắc chắn.

"Hiện đã có một đề xuất mạnh mẽ của Mỹ về việc hai bên ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nếu các đối tác phương Tây bảo đảm rằng Nga không tấn công hệ thống điện, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các tuyến cung cấp lương thực của chúng tôi, thì tất nhiên, chúng tôi cũng sẵn sàng bảo đảm ngừng các cuộc tấn công tương ứng", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào tuần tới để thảo luận về các thỏa thuận ngừng bắn một phần với Nga.

"Nếu Nga không chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện, Kiev sẽ tiếp tục thúc đẩy ít nhất một lệnh ngừng bắn từng phần, cụ thể là lệnh ngừng bắn liên quan đến vấn đề ngũ cốc và năng lượng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow hoan nghênh việc Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của nước này. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng cuộc khủng hoảng trên thị trường năng lượng toàn cầu chủ yếu bắt nguồn từ xung đột ở Vùng Vịnh.