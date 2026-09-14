Rúng động Ukraine: Tổng công tố bị nghi trốn ra nước ngoài trong đêm giữa bê bối tham nhũng triệu đô

Tổng Công tố Ruslan Kravchenko. Ảnh Ukrmedia

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko đã rời đất nước trong bối cảnh cuộc đối đầu căng thẳng giữa Văn phòng Tổng Công tố và các cơ quan chống tham nhũng của nước này, theo Interfax.

Trung tâm Hành động Chống tham nhũng (AntAC), một tổ chức giám sát chống tham nhũng tại Ukraine, cáo buộc ông Kravchenko đã ký thông báo nghi ngờ đối với người đứng đầu NABU để đổi lấy cơ hội ra nước ngoài.

Nhà báo Mykhailo Tkach dẫn các nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật nói rằng ông Kravchenko đã vượt biên giới lúc 2 giờ 38 phút sáng bằng một xe công vụ.

Ông Kravchenko xác nhận thực sự đã ra nước ngoài nhưng bác bỏ cách diễn giải rằng ông bỏ trốn. Trong một tuyên bố ngày 14/9, ông Kravchenko nói đây là một chuyến công tác, trong đó ông dự định gặp các đối tác quốc tế để thông tin về tình hình bên trong các cơ quan chống tham nhũng Ukraine.

Vụ việc diễn ra trong lúc chính trường Ukraine chứng kiến một cuộc khủng hoảng mới liên quan đến hệ thống chống tham nhũng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Kravchenko. Reuters cho biết động thái này diễn ra sau khi ông Kravchenko từ chức trong bối cảnh một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến cấp dưới của ông.

Trước đó, NABU và Cơ quan Công tố Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO) điều tra một đường dây bị cáo buộc bảo kê các trung tâm gọi điện lừa đảo. Theo Reuters, một quan chức thuộc Văn phòng Tổng Công tố bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động của đường dây này, nhận hối lộ và rửa gần 1 triệu USD thông qua bất động sản cùng các tài sản khác. Ông Kravchenko không bị buộc tội hay xác định là nghi phạm trong vụ án này. Ông tuyên bố từ chức vì lý do chính trị và phủ nhận những cáo buộc nhằm vào mình.

Đến ngày 14/9, cuộc khủng hoảng chuyển sang một giai đoạn mới khi ông Kravchenko tuyên bố đã ký thông báo nghi ngờ ông Kryvonos có dấu hiệu phạm tội. Ông cáo buộc người đứng đầu NABU có hành vi giả mạo tài liệu và những vi phạm khác. Ông Kravchenko cũng đưa ra các cáo buộc nhằm vào một người được cho là thân cận với người đứng đầu SAPO.

NABU phủ nhận các cáo buộc. Theo Reuters, cơ quan này cùng SAPO cho rằng những cáo buộc mới là một phần của cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng. NABU cũng cho biết, ông Kryvonos chưa chính thức được trao văn bản cáo buộc như Kravchenko tuyên bố.

Cuộc đối đầu lần này đặc biệt nhạy cảm bởi NABU và SAPO đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải cách chống tham nhũng của Ukraine và trong tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu. Financial Times nhận định NABU đã trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị Ukraine kể từ khi được thành lập năm 2015, điều tra hàng chục nghị sĩ và nhiều nhân vật cấp cao, đồng thời trở thành một cơ chế giám sát quyền lực chính trị.

Việc ông Kravchenko ra nước ngoài vì thế đang trở thành một phần của cuộc tranh cãi lớn hơn: liệu đây chỉ là một chuyến công tác giữa lúc ông chuẩn bị rời chức, hay là động thái nhằm tránh những diễn biến pháp lý có thể xảy ra. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho phép kết luận ông rời Ukraine để trốn tránh điều tra.

Trong khi đó, Quốc hội Ukraine đã nhận đề nghị của Tổng thống Zelensky về việc miễn nhiệm ông Kravchenko. Một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này dự kiến diễn ra trong thời gian tới, trong lúc cuộc tranh chấp giữa Văn phòng Tổng Công tố, NABU và SAPO tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt trong nước cũng như từ các đối tác phương Tây của Kiev.