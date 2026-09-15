Ukraine tuyên bố sẵn sàng ngừng tấn công nếu Nga cũng cam kết tương tự

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ ngừng các cuộc tấn công vào Nga nếu Điện Kremlin cũng ngừng tấn công

Phát biểu trong thông điệp hàng ngày, ông Zelensky cho biết, Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc hai bên cùng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu việc dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng thiết yếu có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới giảm căng thẳng, Kiev sẵn sàng tham gia tiến trình này.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng, Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Nga cũng đã có cam kết tương tự. Tuy nhiên phía Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Ông Zelensky cho rằng, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở liên quan đến nền kinh tế thời chiến của Nga đang tạo ra sức ép đáng kể đối với Matxcơva.

Ông cũng nhận định cho đến nay chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga sẵn sàng tiến tới chấm dứt xung đột trong dài hạn.

Đầu máy xe lửa bị hư hại trong vụ tấn công bằng UAV của Nga tại ga Yahodyn gần biên giới Ukraine - Ba Lan ngày 13-9-2026

Đề xuất mới được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục tăng. Trước đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng các hoạt động này góp phần gây căng thẳng nguồn cung nhiên liệu.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp diễn, giao tranh trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giám đốc điều hành Công ty Đường sắt quốc gia Ukraine, Oleksandr Pertsovsky, cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mạng lưới đường sắt Ukraine đang gia tăng với cường độ ngày càng lớn.