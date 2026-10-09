Cục CSGT: Tạm dừng phạt xe chạy chậm ở dốc cao tốc, đề xuất hạ tốc độ quy định

Chiều 9/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ tối thiểu 60km/h khi lên dốc tại một số đoạn trên các tuyến cao tốc, gồm: Km83+000 tuyến Phan Thiết – Dầu Giây; Km178 tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Km340+800 tuyến Nha Trang – Vân Phong.

Cục CSGT đánh giá, khi xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường này, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông với các xe đi cùng chiều tăng cao, nhất là vào ban đêm. Do có sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện lớn đi chậm phía trước và xe đi sau (chủ yếu là xe con), tài xế xe phía sau có thể không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn.

"Đối với khu vực dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường lắp biển cảnh báo, đèn cảnh báo để lái xe phòng ngừa tai nạn; lập hồ sơ điểm đen tai nạn giao thông", đại diện Cục CSGT thông tin.

Hình ảnh xe tải nặng đi ở tốc độ thấp trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, cuối tháng 9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành thực nghiệm với 28 phương tiện (gồm 18 ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng) tại các vị trí có độ dốc cao như trên.

Kết quả cho thấy, các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc lớn vào một số yếu tố như tình trạng phương tiện (xe mới hay xe cũ), việc phải đạp ga lớn gây hao tổn nhiên liệu và kinh nghiệm của lái xe trong việc nắm rõ địa hình, tạo đà từ trước.

Trước tình hình đó, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố, gồm: an toàn giao thông trên tuyến khi phương tiện chạy chậm trên đường cao tốc; địa hình, độ dốc liên quan đến khả năng vận hành của xe tải nặng; an toàn kỹ thuật, tải trọng của xe tải nặng khi vận hành trên đường dốc; kỹ năng điều khiển, vận hành của lái xe tải nặng.

Đồng thời, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ, theo hướng hạ tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể (từ ngày 1/10/2026 đến khi có thông báo mới), lực lượng CSGT không thực hiện đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên đường cao tốc.

Để bảo đảm an toàn, Cục CSGT đề nghị người điều khiển xe tải nặng chở hàng đúng tải trọng cho phép, tuân thủ các quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát, bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn.