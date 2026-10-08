Cựu trụ trì chùa Thái Lan lĩnh án 742 năm tù

Tòa án Hình sự Trung ương về Tham nhũng và Sai phạm Thái Lan ngày 7/10 xác định ông Phra Alongkot, người từng mang pháp hiệu Phra Rajavisutthiprachanat, cựu trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở miền trung nước này đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên tiếp.

Ban đầu, ông bị tuyên phạt 6 năm tù cho mỗi tội danh trong 185 vụ biển thủ và 3 năm tù về tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa quyết định giảm án cho ông do thái độ hợp tác trong quá trình xét xử.

Do đó, hình phạt được điều chỉnh còn 4 năm tù cho mỗi hành vi biển thủ và 2 năm tù về tội rửa tiền, khiến cựu trụ trì này phải nhận mức án tổng cộng 742 năm tù.

Cảnh sát dẫn giải cựu trụ trì Alongkot tới nơi tạm giam tại Tòa án Hình sự Bangkok hồi tháng 8/2025. Ảnh: Khaosod

Sekson Sapseesakul, trợ lý thân cận của Phra Alongkot, thường được gọi là "Bác sĩ Bee", bị kết tội đồng phạm, giúp sức cho ông biển thủ tài sản nhà chùa và bị tuyên tổng cộng 386 năm tù.

Tòa án cũng buộc các bị cáo hoàn trả hơn 9 triệu USD cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

Dù tổng mức án rất cao, cả hai bị cáo sẽ chỉ phải chấp hành tối đa 50 năm tù mỗi người theo quy định của Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Việc ông Alongkot bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái với cáo buộc biển thủ và rửa tiền đã gây chấn động dư luận đất nước, bởi ông từng được ca ngợi vì những đóng góp tiên phong hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS.

Kết quả điều tra cho thấy ông đã làm giả hồ sơ học vấn và mạo danh người khác để được xuất gia thụ giới vào năm 1986. Alongkot được bổ nhiệm làm trụ trì nhà chùa vào năm 1988 và thành lập một cơ sở chăm sóc bệnh nhân AIDS tại đây 4 năm sau đó.

Ông Alongkot (áo trắng) làm việc với cảnh sát tại Bangkok hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: BP

Lúc bấy giờ, quyết định này làm dấy lên nhiều tranh cãi, khi dư luận hoài nghi liệu một ngôi chùa có nên đứng ra quyên góp quỹ và xây dựng cơ sở chăm sóc cho bệnh nhân HIV/AIDS hay không.

Dù vậy, công việc của ông Alongkot đã chạm đến trái tim nhiều người, khiến các khoản quyên góp từ trong nước và quốc tế liên tục đổ về. Cơ sở chăm sóc này thu hút đông đảo tình nguyện viên y tế nước ngoài cùng hơn 100.000 lượt khách ghé thăm mỗi năm.

Ông cũng được trao nhiều bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học uy tín như Thammasat, Ramkhamhaeng và Hoàng tử Songkla nhằm ghi nhận những đóng góp cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Alongkot bị bắt hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi xuất hiện nhiều nghi vấn về sai phạm trong quản lý tiền quyên góp để chăm sóc người bệnh, khiến ông phải từ chức trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu.