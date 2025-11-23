Nga chưa hài lòng với đề xuất hòa bình ông Trump gửi Ukraine?

Lần gần nhất Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump là tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ Moscow Times, ông Alexei Zhuravlyov – Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia – nói chỉ có thắng lợi quân sự hoàn toàn và Ukraine phải chấp nhận điều kiện của Nga mới có thể kết thúc xung đột.

Ông Zhuravlyov lập luận mục tiêu của Washington là duy trì Ukraine như một mối đe dọa thường trực với Nga.

“Ngay cả khi Ukraine cắt giảm quy mô quân đội và nhượng bộ lãnh thổ, nước này vẫn có thể tạo ra mối nguy đáng kể với Nga, buộc Moscow phải duy trì lực lượng dọc biên giới phía tây”, ông Zhuravlyov nói.

Theo ông Zhuravlyov, Mỹ muốn giải phóng nguồn lực để chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì Ukraine như lực lượng kiềm tỏa Nga.

Nghị sĩ Nga cũng bác bỏ quan điểm cho rằng đề xuất của Mỹ có điểm nào đó phù hợp với yêu cầu của Nga. “Thật khó để coi kế hoạch của Mỹ tương đồng với mục tiêu của Nga, dù Washington cố gắng mô tả thỏa thuận là đôi bên cùng có lợi”, ông Zhuravlyov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đã nắm được thông tin về đề xuất hòa bình 28 điểm mà Mỹ gửi tới Ukraine.

Ông Putin cho rằng tài liệu này có thể là cơ sở cho các cuộc đối thoại trong tương lai, nhưng nhấn mạnh chưa có trao đổi thực chất nào vì Ukraine chưa đồng ý với các điều khoản. Ông Putin cũng nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục chiến dịch quân sự.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ trên tờ Guardian (Anh), rằng ông Putin đánh giá một số điểm trong đề xuất của Mỹ là tích cực. Tuy nhiên, ông Putin không hài lòng vì đề xuất không bao gồm cam kết ràng buộc về việc NATO không mở rộng, cũng như thiếu bảo đảm trong Hiến pháp về tính trung lập của Ukraine.

Nguồn tin cho biết Nga chỉ chấp nhận Ukraine gia nhập EU nếu có điều khoản loại trừ hợp tác quân sự cụ thể giữa Kiev và phương Tây.

Đề xuất hòa bình cũng có điều khoản Nga phải dành 100 tỷ USD tài sản đóng băng ở phương Tây để hỗ trợ tái thiết Ukraine. 100 tỷ USD khác sẽ do châu Âu đóng góp.

Theo giới quan sát, đề xuất hòa bình 28 điểm của Nhà Trắng mới chỉ nhằm thúc đẩy Ukraine chấp nhận. Washington vẫn sẽ cần các cuộc đàm phán hòa bình khác với Moscow để thống nhất các điều khoản.

Phía Ukraine tỏ ra không chấp nhận đề xuất mới của Mỹ, nhấn mạnh chỉ những cam kết an ninh ràng buộc rõ ràng mới có thể ngăn ngừa nguy cơ nước này bị tấn công trong tương lai, đồng thời bác bỏ bầu cử hay nhượng bộ lãnh thổ dưới sức ép từ bên ngoài.