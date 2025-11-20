Anh cáo buộc 'tàu tình báo' Nga xâm phạm vùng biển, Moscow lên tiếng

Ngày 19-11, Đại sứ quán Nga tại London bác cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng một tàu hải quân Nga mà phương Tây coi là “tàu tình báo” đã xâm phạm và có động thái nguy hiểm ở vùng biển Anh, tờ The Guardian đưa tin.

Phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 19-11, ông Healey cáo buộc tàu Yantar của Hải quân Nga khi “ở rìa của vùng biển Anh, phía bắc [xứ] Scotland, đã đi vào vùng nước mở rộng của Anh trong những tuần qua” nhằm “thu thập thông tin tình báo và lập bản đồ các tuyến cáp ngầm” của Anh.

Khái niệm “vùng nước mở rộng của Anh” được cho là ám chỉ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) – rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển. Chưa có căn cứ pháp lý quốc tế rõ ràng chống lại hành vi tình báo trong EEZ của nước khác, nhưng các động thái như vậy thường dẫn tới sự phản đối kịch liệt của quốc gia ven biển.

“Chúng tôi đã triển khai một khinh hạm của Hải quân Hoàng gia và các máy bay [tuần tra] P-8 của Không quân Hoàng gia Anh để theo dõi và giám sát mọi động thái của tàu, trong khi tàu Yantar chiếu tia laser vào các phi công của chúng tôi” - ông Healey nói.

Ảnh chụp từ tàu tuần tra Anh ghi lại lúc tàu nghiên cứu hải dương Yantar của Nga ở khu vực ngoài cùng của vùng biển Anh tại bắc Scotland (không rõ ngày). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Ông Healey cáo buộc rằng “hành động của Nga là vô cùng nguy hiểm” và đây đã là “lần thứ hai trong năm nay, tàu Yantar được triển khai đến vùng biển Anh”.

Ông Healey muốn gửi tới Nga và Tổng thống Vladimir Putin thông điệp: “Chúng tôi hiểu các bạn. Chúng tôi biết các bạn đang làm gì. Và nếu tàu Yantar di chuyển về phía nam [tức là xâm nhập sâu vào vùng biển Anh] trong tuần này thì chúng tôi đã sẵn sàng”.

Ông Healey cho biết Bộ Quốc phòng Anh đã thay đổi các quy tắc tiếp cận để cho phép các tàu hải quân nước này có thể bám sát tàu Yantar ở khoảng cách gần hơn, tương đương chiều dài một sân bóng (khoảng 100-110 m).

Liên quan việc chiếu laser về phía phi công tuần tra Anh, ông Healey nhấn mạnh rằng “bất cứ hành động nào cản trở, gây gián đoạn hoặc gây nguy hiểm cho phi công điều khiển máy bay quân sự Anh đều vô cùng nguy hiểm”.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến ​​hành động này của tàu Yantar nhắm vào Không quân Hoàng gia Anh. Chúng tôi xem xét vấn đề này cực kỳ nghiêm túc” - ông Healey nói.

Ông Healey nhấn mạnh rằng các "động thái nguy hiểm này" là minh chứng cho việc London cần tăng chi tiêu quốc phòng nhằm giúp Anh “an toàn hơn, vững chắc hơn trong nước và mạnh mẽ hơn ở nước ngoài”.

Ảnh nhiệt được máy bay tuần tra Anh được cho là ghi lại lúc tàu nghiên cứu hải dương Yantar của Nga ở khu vực ngoài cùng của vùng biển Anh tại bắc Scotland (không rõ ngày). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Cùng ngày 19-11, Đại sứ quán Nga tại Anh gọi cáo buộc liên quan tàu Yantar là “tuyên bố khiêu khích mới nhất của London, coi đó là những cáo buộc “nực cười”, theo đài RT.

Phái đoàn ngoại giao Nga lưu ý rằng tàu Yantar là “tàu nghiên cứu hải dương” của Hải quân Nga.

“Hành động của chúng tôi không ảnh hưởng tới lợi ích của Anh và không nhằm mục đích làm suy yếu an ninh của nước này. Chúng tôi không quan tâm tới hệ thống liên lạc tàu ngầm của Anh” - Đại sứ quán Nga viết.

Đại sứ quán Nga cáo buộc Anh đang tiếp tục “chính sách bài Nga” và leo thang căng thẳng, cảnh báo rằng điều này “đang làm suy yếu an ninh châu Âu và tạo điều kiện cho những tình huống nguy hiểm mới”.

“Chúng tôi kêu gọi phía Anh kiềm chế các hành động phá hoại – điều đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trên lục địa châu Âu” - Đại sứ quán Nga viết.

Phía Anh chưa bình luận sau tuyên bố của Đại sứ quán Nga.