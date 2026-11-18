Sáng 18/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam tài xế tử vong trong ô tô.

Nạn nhân được xác định là ông H.T.D. (44 tuổi, ngụ phường Dĩ An).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong ô tô. Ảnh: ĐX

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông D. điều khiển ô tô 5 chỗ di chuyển trên đường song hành xa lộ Hà Nội, hướng từ nhà đến nơi làm việc tại một công ty ở Khu công nghệ cao TPHCM.

Khi phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại khu vực cổng Khu công nghệ cao TPHCM (thuộc phường Linh Xuân), ông D. bất ngờ có biểu hiện co giật dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường lập tức tiếp cận để ứng cứu.

Một nhân chứng cho biết, trước khi rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể tài xế đã cảm nhận được dấu hiệu bất thường của cơ thể nên mở sẵn chốt khóa cửa xe. Nhờ vậy, người dân dễ dàng mở cửa đưa nạn nhân ra ngoài sơ cứu và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực xung quanh để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.