Cảnh báo về "thảm họa chiến lược" với Ukraine

Nhà hoạt động nổi tiếng Ukraine Serhiy Sternenko. Ảnh: Getty Images.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Sternenko nói việc giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine im lặng trước những vấn đề bộc lộ ở tiền tuyến “là tội lỗi”, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Các tuyến phòng thủ của chúng ta đang sụp đổ”, ông Sternenko, người tham gia hỗ trợ nhiều đơn vị quân đội với các nhu cầu cấp thiết như bổ sung máy bay không người lái (UAV), viết. “Thật đáng kinh ngạc khi mọi người im lặng về điều đó”.

Ông Sternenko cảnh báo “Ukraine đang tiến đến thảm họa ở cấp độ chiến lược, có thể đe dọa sự tồn vong của quốc gia”.

Cảnh báo của ông Sternenko được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở nhiều điểm nóng, gồm mặt trận thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk và thành phố Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia.

Từ đầu năm đến nay, Nga đã bất ngờ mở mặt trận mới tại những khu vực trước đây vốn cách xa giao tranh như các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy, làm dấy lên lo ngại về khả năng chuẩn bị, xây dựng công sự của Ukraine – cũng như việc lặp lại những sai lầm cũ.

Ông Sternenko cảnh báo nếu giới lãnh đạo quân sự và chính trị không đưa ra thay đổi mang tính bước ngoặt, việc xe tăng Nga tiến gần tới các thành phố như Dnipro hay Zaporizhzhia “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Dnipro là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, nằm cách chiến tuyến hơn 110 km, trong khi Zaporizhzhia chỉ cách khoảng 30 km.

Sternenko không nêu cụ thể các vấn đề mà ông đề cập. Chính phủ và Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện chưa lên tiếng.