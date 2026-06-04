Ông Zelensky tuyên bố đáng báo động về tình hình ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Thật không may, hôm nay chúng ta không phải là tâm điểm chú ý. Iran là vấn đề số một đối với Mỹ, và sau đó là vấn đề Ukraine," ông Zelensky khẳng định.

Theo ông Zelensky, Kiev đang "trong hàng chờ".

"Chúng tôi đang chờ phái đoàn đàm phán của Mỹ đến thăm. Theo tôi, chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi," người đứng đầu chính quyền Kiev than thở.

Trước đó, ông Zelensky đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ yêu cầu tăng cường cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa do tình trạng thiếu đạn dược ngày càng trầm trọng trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không nhận được phản hồi nào.

Tờ New York Times đưa tin rằng các tên lửa phòng không mà Ukraine muốn đang nhanh chóng được sử dụng hết ở Trung Đông. Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền Kiev không hài lòng với việc 800 tên lửa Patriot đã được sử dụng trong 24 giờ đầu tiên của cuộc leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran, trong khi theo ông, Kiev chưa từng có nhiều tên lửa đến vậy kể từ năm 2022.

Bình luận về bức thư của ông Zelensky, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, cức thư của ông Zelensky gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vấn đề phòng không "mang tính chất khoe mẽ".

"Đây là thể loại thư tín bình thường của quan hệ quốc tế: gửi thông điệp tương ứng, gửi yêu cầu, soạn lời mời, lời kêu gọi. Vấn đề là ở chỗ, đối với ông Zelensky, tất cả những điều này mang tính chất hoàn toàn khoe mẽ. Kiểu như, ông ấy đang trao đổi thư từ không phải với ai xa lạ, mà là với Tổng thống Mỹ", bà Zakharova nói.