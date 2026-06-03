Ukraine tung đòn UAV vào St.Petersburg trước thềm "Davos của Nga", nhiều người bị thương, kho dầu lớn bốc cháy

Cháy tại kho chứa dầu ở Saint Petersburg. Ảnh: UP.

Theo bài đăng trên Telegram sáng thứ Tư của Thống đốc Beglov, máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng ở các quận Kirovsky và Krasnoselsky cũng như cảng Kronstadt, thuộc thành phố St. Petersburg. Các đội cứu hộ đã được triển khai đến các cơ sở bị thiệt hại do các cuộc tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước khi khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF 2026), thường được gọi là "Davos của Nga", sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/6.

Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham dự của khoảng 20.000 doanh nhân, chính trị gia và nhân vật công chúng đến từ hơn 100 quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị vào thứ Sáu.

Tại vùng Leningrad, khu vực bao quanh St. Petersburg, ít nhất 59 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm qua, theo lời thống đốc địa phương Aleksandr Drozdenko. Một số nhà dân bị hư hại nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống, nhưng không có ai bị thương, ông nói thêm.

Tổng cộng 345 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp nước Nga trong đêm qua - Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các vụ đánh chặn diễn ra trên các khu vực Moscow, Leningrad, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Novgorod, Orel, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula và Krasnodar, cũng như trên bán đảo Crimea và Biển Azov.

Tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 7 thường dân thiệt mạng và 11 người khác bị thương khi một máy bay không người lái của Ukraine tấn công một xe buýt chở khách đang trên đường từ Crimea đến Moscow.

Trong khi đó, báo chí Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết, sau cuộc tấn công của hàng chục máy bay không người lái, một đám cháy kho chứa dầu đã bùng phát ở St. Petersburg.

Trên các kênh Telegram đã đưa tin về vụ tấn công vào kho dầu với ảnh và video về vụ cháy.

Truyền thông Nga cũng đưa tin hơn 20 chuyến bay khởi hành tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg đã bị hoãn hoặc hủy.

Sau đó, kênh Telegram của Astra xác nhận rằng khu phức hợp lọc dầu lớn nhất ở tây bắc nước Nga, JSC "Petersburg Oil Terminal", đang bốc cháy.

Hãng thông tấn Astra Public đã phân tích nhiều đoạn phim về vụ cháy từ các nhân chứng và kết luận rằng trạm trung chuyển dầu Petersburg ở St. Petersburg, Nga, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Rạng sáng 2/6, truyền thông đưa tin nhà máy Progress, nơi sản xuất thiết bị cho hệ thống điều khiển công nghệ hàng không và tên lửa, đã bị tấn công và thiêu rụi tại Michurinsk, tỉnh Tambov, Nga.