Điều 44 Luật này nêu rõ, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản vi phạm hành chính được áp dụng đối với các trường hợp:

Xử phạt cảnh cáo; Hành vi vi phạm mà mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó hoặc hành vi vi phạm hành chính mà mức phạt tiền tính theo tỷ lệ, số lần giá trị khoản thu trái pháp luật đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, 2.000.000 đồng đối với tổ chức;

Hành vi vi phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến theo quy định tại khoản 3 Điều 51 và khoản 1 Điều 52 của Luật này;

Hành vi vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; Hành vi vi phạm hành chính đã được áp dụng trình tự, thủ tục điều tra theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc hành vi vi phạm mà mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó hoặc hành vi vi phạm hành chính mà mức phạt tiền tính theo tỷ lệ, số lần giá trị khoản thu trái pháp luật đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, 2.000.000 đồng đối với tổ chức thì người có thẩm quyền xử phạt được quyền ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền được yêu cầu cung cấp kết quả sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dữ liệu điện tử về hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa đủ căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thuộc trường hợp giải trình, thì người có thẩm quyền không phải lập biên bản vi phạm hành chính nhưng phải thực hiện thủ tục theo quy định của Luật này.

Ngoài nội dung trên, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2026 còn quy định về những hành vi bị nghiêm cấm, đó là: Không chuyển giao hoặc cố ý giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản khác của người vi phạm, dung túng, bao che, hạn chế quyền của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính;

Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính mà theo pháp luật phải xử lý vi phạm;

Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng; áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính;

Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính; Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính…