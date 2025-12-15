Điện Kremlin lên tiếng việc NATO cảnh báo xung đột với Nga "đã ở ngay trước cửa"

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Rutte “không hiểu rõ mình đang nói gì” khi đưa ra những tuyên bố như vậy.

Bình luận thêm về phát biểu của ông Rutte, người phát ngôn Dmitry Peskov nói rằng đây có lẽ là quan điểm của “một đại diện thuộc thế hệ đã quên mất Thế chiến II thực sự như thế nào”, hàm ý chỉ trích việc sử dụng những cảnh báo mang tính kích động về một xung đột quy mô lớn tại châu Âu

Hôm 11/12, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo châu Âu phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang toàn diện với Nga vì đây là "mục tiêu tiếp theo của Nga".

"Chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô xung đột mà thế hệ ông bà của chúng ta từng trải qua", ông Rutte nói. Người đứng đầu NATO nhắc lại rằng Moscow có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến với liên minh trong vòng 5 năm.

Ông Rutte cũng cảnh báo châu Âu rằng "xung đột đã ở ngay trước cửa”. Ông cũng cho rằng không nên chủ quan trước mối đe dọa ngày càng tăng này, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đẩy nhanh chi tiêu cũng như sản xuất quốc phòng.

Tuy nhiên, phía Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Cũng trong ngày 14/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đưa ra cam kết bằng văn bản để bảo đảm rằng nước này không có “kế hoạch mang tính đối đầu” với các quốc gia thành viên NATO và EU.