Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận hối lộ

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng đề nghị truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng về tội Nhận hối lộ; truy tố 53 bị can khác về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2018 đến 2024, với vai trò Cục trưởng, bị can Nguyễn Thanh Phong đã có hành vi chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn)... Nguyễn Thanh Phong thống nhất cơ chế ăn chia, hưởng lợi cá nhân.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng, phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là người chỉ đạo về tổng số tiền nhận hối lộ là 94,8 tỷ đồng mà các cán bộ, chuyên viên cấp dưới đã trực tiếp nhận hối lộ.

Với Trần Việt Nga, ở thời điểm đó là Phó Cục trưởng phụ trách việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận, bị can này đã có hành vi chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ để chia nhau hưởng lợi cá nhân. Trong đó, Trần Việt Nga phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ trong việc cấp Giấy xác nhận là 12,7 tỷ đồng, đã hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga

Nhằm bảo đảm thu hồi triệt để số tiền chiếm hưởng bất chính gần 44 tỷ đồng của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa loạt bất động sản của bị can này. Các tài sản bị can này bị kê biên gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số U04-L21, Khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội (nay là phường Dương Nội, TP Hà Nội). Bất động sản này có diện tích 100m2.

Ngày 1/8/2025, CQĐT ban hành lệnh kê biên tài sản đối với Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 207; diện tích 2.460,8m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã kê biên thửa đất diện tích 400m2 tại nông thôn thuộc xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ); kê biên thửa đất diện tích 1.962,8m2 (đất trồng cây lâu năm) tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Cùng ngày 1/8/2025, CQĐT Bộ Công an cũng ban hành lệnh kê biên thửa đất có diện tích 6.708,3m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Ngoài ra, CQĐT còn kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 310, diện tích 400m2 tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Đối với cựu Phó Cục trưởng, sau là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cũng bị CQĐT kê biên tài sản nhằm bảo đảm thu hồi được số tiền hơn 8 tỷ đồng mà bị can này chiếm hưởng bất chính thông qua việc nhận hối lộ.

Tài sản của bị can Nga bị kê biên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Bị can Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở Trung Yên Plaza, thuộc Khu phố mới Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Bị can Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cũng bị kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ngoài ra, quá trình điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.