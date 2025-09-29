Nga biến không phận Crimea thành nơi phòng thủ dày đặc nhất thế giới

Xe phóng tên lửa phòng không S-500 của Nga. Ảnh: Military Watch.

Theo ông Pletenchuk, hệ thống phòng không hiện đại được triển khai dày đặc tại Crimea vốn đã có từ nhiều năm trước khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, nhưng từ năm 2023 đến nay, Nga tiếp tục củng cố mạnh hơn nữa. Ông khẳng định Ukraine sẽ không ngừng các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu ở Crimea, bất chấp việc Nga dựng lưới phòng thủ dày đặc.

Ngoài các nỗ lực tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) hay tên lửa, Ukraine đang đẩy mạnh tấn công Crimea bằng xuồng không người lái.

Bình luận về mức độ phòng thủ của Nga ở Crimea, ông Pletenchuk nói: “Không rõ Nga còn có thể đưa thêm loại hệ thống phòng không nào nữa vào Crimea, vì họ đã triển khai ở đó tất cả những gì hiện đại nhất. Họ đã triển khai tổ hợp S-500 Prometey ở đó. Với Nga, Crimea luôn là vị trí then chốt cả về chiến lược lẫn địa chính trị. Họ còn ưu tiên bảo vệ vùng trời ở Crimea hơn cả các nhà máy lọc dầu”.

“Chúng tôi cũng thừa nhận không thể gây áp lực lên Crimea chừng nào bộ binh còn chưa thể áp sát. Đó là chuyện về lâu dài”, ông Pletenchuk nói thêm.

Các hệ thống S-400 và Pantsir được Nga bố trí ở Crimea. Ảnh: Military Watch.

Việc Nga triển khai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-500 đến Crimea được coi là dấu hiệu cho thấy Moscow coi việc bảo vệ bầu trời bán đảo là điều cực kỳ quan trọng.

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không cơ động đầu tiên trên thế giới có khả năng đánh chặn vệ tinh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, được đánh giá cao nhờ cảm biến rất mạnh với tầm phát hiện tới 800 km, tầm bắn 600 km và khả năng hạ mục tiêu bay ở tốc độ siêu vượt âm.

Ukraine hiện vẫn chưa từ bỏ mục tiêu tấn công cầu Crimea, cây cầu kết nối bán đảo với đất liền Nga. Ngoài ra, Kiev cũng nhắm tới nhiều mục tiêu khác ở bán đảo bằng các cuộc tấn công phi đối xứng.

Hôm 25/9, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào bán đảo Crimea, phá hủy hai máy bay vận tải An-26 cùng hai trạm radar. HUR nói cuộc tập kích đã thiêu rụi toàn bộ số máy bay và làm tê liệt hệ thống radar giám sát mặt biển MR-10M1 Mys M1 cùng một trạm cảnh giới bờ biển khác.