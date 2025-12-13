Bị tấn công dữ dội, quân Thái Lan tạm thời rút khỏi Prasat Khana

Đại tá Ritcha Suksuwanon, Phó phát ngôn viên của quân đội Thái Lan. Ảnh: The Nation

Báo Nation đưa tin, Đại tá Ritcha Suksuwanon, phó phát ngôn viên của quân đội Thái Lan (RTA) đã giải đáp các thông tin mâu thuẫn liên quan đến quyền kiểm soát của Thái Lan đối với khu vực Prasat Khana ở tỉnh biên giới Surin.

Theo ông Suksuwanon, như đã công bố trước đó, quân Thái Lan ban đầu đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát 100% khu vực Prasat Khana. Tuy nhiên, tình hình sau đó đã thay đổi khi quân Campuchia tập trung hỏa lực vào các vị trí của Thái Lan.

Kết quả là, phía Thái Lan buộc phải bố trí lại quân, tạm thời rút lui. Tuy nhiên, theo Đại tá Suksuwanon, quân đội Thái Lan đang chuẩn bị quay lại và giành lại quyền kiểm soát Prasat Khana.

Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất từ thực địa của phía Thái Lan, giao tranh dữ dội giữa quân Thái Lan và Campuchia đã nổ ra quanh đồi 677 thuộc khu vực Chong An Ma. Các báo cáo xác nhận có 4 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia chiều 13/12 đã công bố báo cáo tổng hợp về tình hình dọc biên giới với Thái Lan. Bộ này cho hay, quân Thái tiếp tục nã hỏa lực vào các lực lượng Campuchia ở làng Sastra O Smach, Prey Chan, Sasthamphan Khaing và khu vực xung quanh đền Takrabei. Lúc 9h sáng 13/12, máy bay không người lái (UAV) của quân đội Thái Lan đã thả chất nổ xuống khu vực Sassat Chubkir.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia đã đề nghị thủ tướng và chính phủ nước này xem xét tạm thời đình chỉ mọi hoạt động đi lại qua biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Tờ Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nhấn mạnh, việc đình chỉ đi lại qua biên giới phải được tiến hành cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ để tránh bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra trong quá trình di chuyển, đặc biệt ở khu vực biên giới. Ông Hun Sen cũng kêu gọi người dân của hai nước thông cảm với hoàn cảnh khó khăn.