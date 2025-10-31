Nga bất ngờ khôi phục hoạt động quân sự thường xuyên ở Syria

Máy bay quân sự Nga. Ảnh: TASS.

Theo dữ liệu của Flightradar24, một máy bay vận tải Il-62 và một máy bay vận tải hạng nặng An-124 gần đây đã hạ cánh xuống căn cứ Hmeimim ở tỉnh ven biển Latakia. Chiếc An-124-100 Ruslan được cho là đã đến đây ba lần trong khoảng từ ngày 25 – 29/10, mang theo nhiều hàng hóa. Chiếc Il-62M thực hiện hành trình từ Libya, hạ cánh ở căn cứ Hmeimim rồi sau đó quay về Moscow.

IL-62M có tầm bay khoảng 10.000 km được quân đội Nga sử dụng cho nhiệm vụ vận tải quân sự với khả năng mang theo tối đa 20 tấn hàng hóa. An-124 là một trong những máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, có khả năng mang theo tối đa 150 tấn hàng hóa, tầm bay từ 4.800 – 7.500 km.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin xác nhận các chuyến bay quân sự tới Syria đã được nối lại từ tuần trước.

Diễn biến mới xuất hiện sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ở Moscow vào ngày 15/10. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cũng tiếp người đồng cấp Syria Murhaf Abu Qasra.

Trong cuộc gặp, ông al-Sharaa xác nhận chính quyền mới tôn trọng các thỏa thuận Syria đã ký với Nga từ thời Tổng thống Bashar al-Assad. Ông al-Sharaa cũng hy vọng Nga có thể hỗ trợ Syria trong vấn đề lương thực, kinh tế, cũng như khả năng chuyển giao vũ khí.

Giới quan sát nhận định, dù từng là đối thủ của nhau nhưng chính quyền lâm thời ở Damascus vẫn tìm cách duy trì quan hệ ổn định với Moscow.