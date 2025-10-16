Tín hiệu gây chú ý của Tổng thống lâm thời Syria khi gặp trực tiếp ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống lâm thời Syria ở Moscow. Ảnh: EPA.

Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Damascus sẽ cho phép Nga tiếp tục kiểm soát hai căn cứ quân sự quan trọng ở Syria, theo báo Anh Telegraph.

Ông al-Sharaa đến Moscow hôm 15/10, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai thế lực từng đối đầu nhau. Trước ống kính truyền hình quốc tế, ông Putin đón tiếp vị khách đến từ Damascus một cách nồng ấm tại Điện Kremlin.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Putin, ông al-Sharaa nói: “Giữa Syria và Nga tồn tại những mối quan hệ song phương và lợi ích chung. Chúng tôi tôn trọng mọi thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời đang nỗ lực tái xác định bản chất của quan hệ với Nga”.

Về phần mình, ông Putin ca ngợi “mối liên kết lịch sử” giữa Moscow và Damascus, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng thúc đẩy “nhiều khởi đầu mang tính hữu ích và đáng chú ý” giữa hai bên.

Dù từng ở hai chiến tuyến trong nhiều năm, Nga và chính phủ lâm thời Syria hiện đều chọn cách tiếp cận thực dụng. Đối với chính phủ lâm thời Syria, việc duy trì quan hệ với Nga là cần thiết để tái thiết và mở rộng chính sách đối ngoại, đồng thời hy vọng đạt được một số nhượng bộ kinh tế.

Căn cứ ở Syria đóng vai trò quan trọng giúp Nga duy trì hiện diện ở Địa Trung Hải và châu Phi. Ảnh: Telegraph.

Ngược lại, ông Putin mong muốn giữ vững vị thế quân sự của Nga ở Syria, đặc biệt là hai căn cứ chiến lược: căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Khmeimim. Đây là hai vị trí then chốt giúp Nga kiểm soát lối ra Địa Trung Hải và duy trì các chiến dịch hậu cần phục vụ hoạt động của lực lượng ở châu Phi.

Trong bài phát biểu ngắn được truyền hình trực tiếp, ông al-Sharaa không đề cập tương lai của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã sang Nga tị nạn vào tháng 12/2024. Trước khi sang Nga, ông al-Sharaa được cho là muốn tìm cách thuyết phục Nga bàn giao ông Assad.

Hiện chưa rõ liệu ông al-Sharaa có gắn vấn đề hai căn cứ quân sự với số phận của ông Assad trong cuộc hội đàm với ông Putin hay không. Một nguồn tin cho biết giới chức Syria đang tìm kiếm bảo đảm rằng Nga sẽ không hỗ trợ tái trang bị cho tàn quân trung thành với ông Assad, đồng thời hy vọng Moscow có thể giúp tái thiết quân đội Syria.

Kết thúc cuộc gặp, ông Putin chúc mừng ông al-Sharaa về “thành công lớn” trong cuộc bầu cử Quốc hội mới diễn ra trong tháng này và cho rằng tiến trình này sẽ “củng cố lực lượng chính trị ở Syria”.