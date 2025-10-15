Tổng thống lâm thời Syria bất ngờ xuất hiện ở Moscow

Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa đến Moscow trong ngày 15/10 để gặp trực tiếp ông Putin. Ảnh: AFP.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông al-Sharaa tới Nga – quốc gia đồng minh lâu năm của chính quyền ông Bashar al-Assad, người đã bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Theo SANA, hai nhà lãnh đạo Nga và Syria dự kiến thảo luận về “tình hình khu vực và quốc tế” cũng như “những cách thức tăng cường hợp tác song phương”. Ông al-Sharaa cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Syria đang sinh sống tại Nga.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Syria cho biết, Damascus sẵn sàng thảo luận với Moscow về “các khía cạnh đầu tư kinh tế, tương lai hai căn cứ Tartus và Khmeimim của Nga ở Syria và vấn đề tái vũ trang cho quân đội Syria”.

Quan chức này nói thêm rằng ông al-Sharaa cũng có thể chính thức đề nghị Nga bàn giao ông Assad – người hiện sống lưu vong cùng gia đình tại Moscow.

Ông al-Sharaa là người chỉ huy các lực lượng nổi dậy, kiểm soát thủ đô Damascus và thành lập chính phủ mới vào cuối năm ngoái, chấm dứt nhiều thập niên cầm quyền của ông Assad.

Kể từ đó, Nga đã nỗ lực thiết lập quan hệ với ban lãnh đạo mới của Syria, trong đó có việc ủng hộ Damascus trên mặt trận ngoại giao sau các vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria.

SANA cho biết hồi tháng 2, ông Putin đã điện đàm với ông al-Sharaa, khẳng định ủng hộ “sự thống nhất, chủ quyền và ổn định” của Syria. Đến tháng 7, ông Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiếp Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani tại Moscow.

Chuyến thăm Nga lần này diễn ra chỉ một tháng sau khi ông al-Sharaa tới New York để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó ông tuyên bố Syria đang “giành lại vị thế xứng đáng giữa các quốc gia trên thế giới” và kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

“Syria đang viết nên chương mới trong lịch sử của mình – chương về hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, ông al-Sharaa nói.