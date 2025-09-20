Mỹ tuyên bố hạ chỉ huy IS cấp cao tại Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, thông báo lực lượng của họ ngày 19/9 mở chiến dịch đột kích vào Syria và hạ chỉ huy cấp cao của IS là Omar Abdul Qader.

"Qader đang lên kế hoạch tấn công Mỹ. Cái chết của Qader phá vỡ năng lực lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai của IS, cũng như khả năng nhóm này đe dọa công dân Mỹ và các đối tác của chúng tôi", CENTCOM cho biết, song không nêu chi tiết về chiến dịch.

Trực thăng AH-64D của Mỹ tại Trung Đông tháng 7/2024. Ảnh: US Army

Cơ quan Chống khủng bố Iraq cùng ngày thông báo lực lượng nước này phối hợp với quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích Syria vào rạng sáng. Theo cơ quan này, Qader chỉ huy các hoạt động tác chiến ở nước ngoài của IS.

Theo Cơ quan Chống khủng bố Iraq, Qader còn được gọi là Abdul Rahman Al-Halabi, liên quan đến vụ đánh bom đại sứ quán Iran tại Lebanon năm 2013 khiến 23 người thiệt mạng. Qader còn bị nghi lên kế hoạch cho các âm mưu tấn công nhằm vào Mỹ và châu Âu.

Cả Mỹ và Syria không công bố địa điểm chính xác diễn ra cuộc đột kích, cũng như có thương vong khác hay không. Đây là chiến dịch mới nhất trong ba tháng qua của Mỹ và đối tác nhằm vào các thành viên IS đang ẩn náu tại Syria.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS bị đánh bại hoàn toàn tại Syria.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong năm qua.

Vị trí Syria và Iraq. Đồ họa: WP